La Clinica per rinascere | su Real Time le ' vite al limite' dell' Obesity Center di Caserta

Muore per allergia : la Clinica respinge le accuse : “Con riferimento alle notizie emerse sulla clinica San Salvatore di Cagliari, la struttura respinge fermamente le accuse che le sono state rivolte”. Con una nota inviata all’ANSA, la struttura privata prende posizione dopo la morte nei giorni scorsi di una paziente di 76 anni, i cui familiari hanno sporto denuncia affermando che era allergica ad un farmaco che invece le sarebbe stato somministrato. “Per la clinica San ...

Donna di 36 anni muore dopo intervento di liposuzione in una Clinica di Milano. Aperta un'inchiesta : MILANO - Morta dopo una operazione fatta per piacersi di più e vivere meglio. E' la drammatica fine fatta da una Donna, deceduta dopo un intervento chirurgico di liposuzione, ossia di...

In Clinica le somministrano farmaco a cui era allergica e muore - si indaga per omicidio : La donna era ricoverata per una broncopolmonite, ma le sue condizioni sono precipitate improvvisamente: all'arrivo dei familiari i medici le stavano somministrando una flebo di un farmaco a cui era allergica, poco dopo è morta.Continua a leggere

Kate Middleton sta per partorire?/ L’indizio : Clinica transennata per il terzo figlio del Principe William : Kate Middleton sta per partorire? L’indizio arriva della rete e si diffonde a vista d'occhio: clinica transennata per il terzo figlio del Principe William, è arrivato il momento?(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Conti in Clinica per l'operazione : 'Non vedo l'ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest'anno. L'anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che ...

Milano - morta incinta di 2 gemelle/ Clinica Mangiagalli - ostetrica e medico : processo per omicidio della donna : Milano, Clinica Mangiagalli: Claudia Bordoni morta incinta di due gemelle, ostetrica e medico ginecologa andranno a processo per omicidio colposo della donna(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:29:00 GMT)

Avanti e indietro dalla Clinica per curare il cancro : riceve 6mila euro di multe : Dura lex, sed lex. A Padova un professionista di 56 anni è stato pizzicato decine di volte dalla Ztl mentre faceva Avanti e indietro da una clinica del centro storico. Dopo aver scoperto di essere malato di cancro, per...

Perse la mano in un incidente e subì il primo trapianto. L'ex falegname apre una Clinica e assume il medico che lo operò : Un incidente che gli segnò la vita, nel 1978. Emanuele Balbo stava lavorando nella sua falegnameria quando la sega circolare gli tagliò la mano sinistra di netto. "Dopo quattordici ore di sala operatoria, il trentasettenne professor Landino Cugola, pioniere della chirurgia della mano in Italia, riattaccò la mano al giovane apprendista falegname", racconta Andrea Pasqualetto sulle pagine del Corriere della Sera. Ora quel ...