La Casa Bianca zittisce Macron | Forze americane via presto dalla Siria

La Casa Bianca smentisce Macron : presto a casa le truppe americane impegnate in Siria : Sono passate poche ore dall’intervista tv Emmanuel Macrone la casa Bianca smentisce le parole del presidente francese: «Il presidente Trump è stato chiaro affermando che vuole un ritorno a casa delle forze americane in Siria»....

Casa Bianca smentisce Macron : Washington, 16 apr. (AdnKronos) – “La missione Usa non è cambiata, il presidente ha chiaro il fatto che vuole le forze Usa a Casa il più presto possibile”. Così con una dichiarazione dalla portavoce Sarah Sanders, la Casa Bianca ha confermato l’intenzione di un ritiro rapido dalla Siria. Parole che suonano come una secca replica al presidente francese Emmanuel Macron che, in un’intervista trasmessa ieri sera da una ...

La Casa Bianca al futuro governo : “Non togliete le sanzioni a Mosca” : «L’Italia non può togliere le sanzioni alla Russia senza subire gravi conseguenze». Con queste parole Kurt Volker, inviato speciale dell’amministrazione Trump per l’Ucraina, non intende lanciare un avvertimento, ma sottolineare un dato di fatto: «Sono misure europee, non italiane. Non rispettarle provocherebbe prima di tutto un problema con Bruxell...

"Ho ordinato di attaccare la Siria". L'annuncio di Trump dalla Casa Bianca. E a Damasco si sentono le esplosioni : "Ho ordinato all'esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al Assad". Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, annunciava l'imminente attacco contro la Siria, precisando che gli attacchi erano in corso in coordinamento con Francia e Regno Uniti, delle esplosioni si sono avvertite a ...

Trump ha graziato “Scooter” Libby - un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush condannato per falsa testimonianza : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha graziato Lewis “Scooter” Libby, un avvocato che fu chief of staff dell’allora vicepresidente Dick Cheney dal 2001 al 2005 e che nel 2007 fu condannato per falsa testimonianza a seguito di un’indagine speciale The post Trump ha graziato “Scooter” Libby, un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush condannato per falsa testimonianza appeared first on Il ...

Siria - Casa Bianca : no decisioni ultime : 23.38 Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sulla Siria: gli Stati Uniti continuano a esaminare le informazioni di intelligence. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, al termine del consiglio di sicurezza nazionale sul dossier Siriano. Nelle prossime ore Trump si consulterà con la premier May e con il presidente francese Macron, ha precisato Sanders.

I tre piani della Casa Bianca. Se attacca i russi è l'inferno : Gli obiettivi da colpire in Siria non mancano cominciando da quello che resta dell'aeronautica siriana fino ai centri di comando e controllo compreso il palazzo presidenziale di Bashir al Assad a ...

