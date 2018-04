Klitschko avverte Joshua | ' Il match con Wilder sarà molto pericoloso per te'

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dopo Mike Tyson, un altro ex campione mondiale dei #pesi massimi ha espresso il suo parere sul nuovo 'combattimento del secolo', quello ancora virtuale tra il campione Super WBA, IBF, IBO e WBO, Anthony, ed il detentore del titolo WBC, Deontay. Nel caso in cui questosi faccia davvero entro il 2018, Iron Mike aveva affermato che, senza alcun dubbio, “finira' con un K.O”, senza però specificare quale dei due pugili finirebbe al tappeto VIDEO. Tyson non lo ha detto direttamente, ma ha lasciato intuire la sua preferenza per. A dire la sua stavolta è Wladimirche aveva tentato di riportarsi ai vertici della categoria regina della #boxe, ma era stato sconfitto lo scorso anno daal termine di unmemorabile. Ad oggi, nonostante la sconfitta prima del limite contro il britannico, l'ex campione ucraino è l'unico pugile che può vantare ...