Kiran Maccali | concorrente del Gf 12 | è stato arrestato

(Di lunedì 16 aprile 2018) Domani, martedì 17 aprile, parte la nuova edizione del Grande Fratello, ma i vecchi concorrenti continuano a far parlare di loro, anche in modi non molto piacevoli. Come, 31 anni, che ha partecipato alla dodicesima edizione del reality ed èarreieri dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) per aver minacciato e importunato la sua ex fidanzata. Secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo, di origine indiana, più volte si è presentato davanti alla casa della ragazza, che vive nel Bresciano, violando così l'obbligo di dimora che gli eraimposto dopo un arresto per aggressione. Infatti la scorsa estateeraarreper aver aggredito i genitori, ed eracondannato a otto mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali e danneggiamento aggravato. Insomma, un temperamento non proprio ...