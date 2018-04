Kia Stonic - Una settimana con la 1 6 CRDI 110 CV Energy

Kia Stonic - Razionalità e fruibilità ai massimi livelli - in un’auto intelligente : Stonic, l’auto intelligente: Non penso che un’auto come la Stonic possa avere una denominazione differente. E’ un’auto medio-piccola ma che ha tutto. E’ comoda funzionale, gradevole. Ha tecnologia moderna, carrozzeria ben assemblata, sistemi infotainment di ultima generazione ed una serie di supporti alla guida molto utili in termini di sicurezza e confort. Caratteristiche specifiche della Stonic sono ...

