Kia Stinger | esclusività e performance a braccetto

Kia Stinger - una farfalla sulle strade della Costa Azzurra : «Pungi come un’ape, vola come una farfalla». Pare proprio che Kia si sia ispirata al celebre monito di Muhammad Ali quando ha sviluppato la sua Stinger, la prima vettura gran turismo del colosso sud coreano. Aggressiva come il pungiglione di un’ape, ma elegante come una farfalla. L’abbiamo guidata in Costa Azzurra, meta ideale per testare una gran turismo. Lungo un percorso che da Cannes ci ha portato nei pressi di Grasse, ...

Kia Stinger - la prova de Il Fatto.it – Un biglietto da visita convincente – FOTO : Mai vista una Kia da 370 cavalli di potenza? L’hanno fatta, si chiama Stinger ed è l’auto con cui inizierà un “processo irreversibile di cambiamento del brand”, sostengono i vertici della casa coreana: da marchio value for money, a marca generalista sportiva. Un cambiamento di identità da completare entro il 2025 e che vede nella Stinger un prologo perfetto. Il tutto con l’idea di implementare un giro d’affari già lusinghiero: in ...

Kia Stinger - la berlina coreana che sfida le colleghe tedesche : La sicurezza è al centro della visione di Kia, brand che ha preso l'ascensore in fatto di qualità. La Stinger, dotata delle tecnologie Drive Wise, soluzioni notevoli per la guida assistita, lo conferma. La prima...

Kia Stinger - la prova su strada : È strano sentirsi dire ad una conferenza stampa di presentazione di un’auto, in maniera esplicita e diretta, che ne venderanno poche. Ma che va bene così. Eppure è successo. Lancio italiano della Kia Stinger, obiettivo vendite in un anno? 500. Ma non è un problema. Anzi. Per Kia la Stinger rappresenta un salto epocale, l’entrata in un mondo nuovo, va a far concorrenza ai marchi premium, prima di tutto alle tedesche. È una GT, una vera ...

Kia Stinger : un'idea di Gran Turismo [TEST DRIVE] : L'abitacolo, caratterizzato da un ambiente tipicamente sportivo e con una postazione di guida ispirata al mondo dell'aeronautica, risulta avvolgente. La suddivisione del tunnel centrale, però, a ...