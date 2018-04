Juventus-Sampdoria 3-0 | gli highlights

Video/ Juventus -Sampdoria - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Juventus Sampdoria , risultato finale 3-0, : gli highlights e i gol della partita , i bianconeri non sbagliano e salgono a +6 sul Napoli.

Video/ Juventus -Sampdoria (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata) : Video Juventus Sampdoria (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita . I bianconeri non sbagliano: Mandzukic, Howedes e Khedira sanciscono il tris contro i blucerchiati(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 03:01:00 GMT)

Lazio-Roma 0-0 - brividi finale. Juventus -Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finale. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Diretta/ Juventus -Sampdoria (risultato finale 3-0) : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Serie A - Juventus Sampdoria 3-0 - bianconeri a +6 sul Napoli : La Juventus batte 3-0 la Samp e vola a +6 sul Napoli . I bianconeri , reduci dall'amara eliminazione in Champions, si sono subito riscattati nel posticipo della 32/a giornata della Serie A portandosi a ...

Serie A - la Juventus spazza via la Sampdoria : 3-0 e +6 sul Napoli : Servirà probabilmente tempo per lenire la ferita di Madrid, ma vincere è sicuramente un'ottima medicina. E così la Juventus chiamata ad accantonare il post-Bernabeu si è rituffata nelle acque ...

La Juventus spazza via 3-0 la Sampdoria : il Napoli scivola a meno sei : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza prontamente dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. I bianconeri non lasciano scampo alla Sampdoria di Marco Giampaolo, vincono per 3-0 ...