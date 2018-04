Juventus | Maurizio Crozza umilia Buffon e Benatia | VIDEO

news.superscommesse

: Lorenzo e Maurizio sono pronti, con la #JuventusLegend Penna Bianca #Ravanelli! #FINOALLAFINE #FlyToMadrid #RMJuve… - juventusfc : Lorenzo e Maurizio sono pronti, con la #JuventusLegend Penna Bianca #Ravanelli! #FINOALLAFINE #FlyToMadrid #RMJuve… - juventusfc : Lorenzo e Maurizio alla scoperta di Madrid... con un compagno di viaggio specialissimo! ??#FlyToMadrid… - juventusfc : I nostri #JuventusMember Lorenzo e Maurizio sono pronti al decollo... #FlyToMadrid powered by #JuventusMembership!… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) ... finito sotto la lente di ingrandimento per aver concesso un calcio di rigore -dubbio- a pochi secondi dalla fine del match, , precisando: ' Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con ...