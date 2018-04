Juventus | Matuidi | Contro il Real a un passo da fare qualcosa di grande

DIRETTA/ Real Madrid-Juventus - risultato live 0-3 - streaming video Canale 5 : Matuidi cala il tris! : DIRETTA Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti, Champions League.

LIVE Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-3 Matuidi completa la pazzesca rimonta : Calcio d'inizio alle ore 20.45 e seguite con noi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di Real Madrid-Juventus. Non perdetevi nulla e buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI ...

DIRETTA/ Real Madrid-Juventus (risultato live 0-3) streaming video Canale 5 : Matuidi cala il tris! : DIRETTA Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:14:00 GMT)

LIVE Real Madrid-Juventus 0-3 : apoteosi bianconera - Matuidi fa tris [DIRETTA] : Segui su Blasting News tutti gli aggiornamenti su Real Madrid-Juventus, con le formazioni ufficiali e la cronaca in #diretta della sfida del Bernabeu. - Si inizia ad entrare in clima pre-partita: ...

Real Madrid-Juventus 0-3 La Diretta Matuidi firma il terzo gol : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...

Real Madrid-Juventus 0-3 La Diretta Matuidi firma il terzo gol : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...

Juventus SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Champions League : risultati con Real - Matuidi firma il tris! : JUVENTUS si QUALIFICA SE... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la QUALIFICAzione in SEMIFINALE dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:57:00 GMT)

Juventus - formula Bernabeu : con Matuidi o col 4-2-4 : 1 di 3 Successiva TORINO - Una formula per rimontare uno 0-3 al Bernabeu non esiste. E nemmeno gli esempi sono tanti, basti pensare che dal 2010 in poi soltanto il Barcellona di Messi è riuscito a ...

Juventus - Matuidi fuori : Allegri con Alex Sandro e il 4-4-2 : Max Allegri ridisegna la Juve in vista della sfida "real" al Real Madrid. Le ultime da Torino vogliono il tecnico bianconero ormai certo di puntare su Alex Sandro in alto in fascia sinistra al posto ...

Matuidi : 'Dal Psg alla Juventus sono salito di livello' : 1 di 2 Successiva ROMA - 'Essere progredito in questo modo è stata una sorpresa, mi sento di essere passato ad un livello' . E' questo il pensiero del centrocampista della Juventus Blaise Matuidi. Il ...

VAR IN Juventus-MILAN/ Tocco di braccio di Bonucci in area di rigore : ma prima è fallo di Benatia. E Matuidi.. : Var in JUVENTUS-MILAN: Mazzoleni al minuto 44' rivede un'azione in area di rigore rossonera. Tocco di braccio di Bonucci non sanzionato (a ragione). prima le proteste di Silva su Matuidi.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Juventus-Milan : senza Mandzukic si sdoppia Matuidi : TORINO - Mettiamola così, via: l'infortunio di Mario Mandzukic , nulla di preoccupante, da bollettino medico: una contusione in allenamento, semplifica in un certo senso le cose a Massimiliano Allegri ...

Juventus - Matuidi pensa già al Real : 'Possiamo batterli' : E' vero che la pausa per le Nazionali sposta l'attenzione, ma c'è chi, alla Juventus, continua a pensare alle prossime sfide, decisive per il campionato e la Champions League. Blaise Matuidi ha ...

Juventus - Matuidi : 'Real Madrid? Faremo di tutto nella gara di Torino' : TORINO - Eliminare il Real Madrid sarà difficile ma la Juve ha tutto per farcela. Ci crede Blaise Matuidi , già proiettato verso la doppia sfida di Champions contro i blancos. ' È una partita molto ...