Juventus | il piano scudetto | contro il Napoli con l' 1X

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...

Lazio-Juventus : messo a punto piano sicurezza per afflusso sicuro a stadio : Roma – messo a punto stamane il piano sicurezza per Lazio-Juventus Roma -In vista della gara tra Lazio e Juventus, in programma domani pomeriggio allo... L'articolo Lazio-Juventus: messo a punto piano sicurezza per afflusso sicuro a stadio su Roma Daily News.

Juventus - Allegri 'Testa e tecnica - ma guai a metterla sul piano fisico' : TORINO - Una difesa spietata, che ha costretto a un solo gol le avversarie nelle ultime sedici partite, opposta ad Harry Kane, l'attaccante che, nella sua giovane carriera, ha già raggiunto quota 200 ...