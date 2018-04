Juve in fuga | il Napoli spera nello scontro diretto

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato finale 3-0 - : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato finale 3-0) : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Juventus-Sampdoria : Allegri con Buffon e Dybala per la grande fuga : Può diventare il match point per chiudere virtualmente il campionato. La Juve di Allegri ospita la Sampdoria per dimenticare la beffa di Madrid, reagire e ricominciare a fare quello che meglio sa fare:...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Juventus in fuga ma... (31^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Juventus - accelerata sul terzino. Hector - fuga da Colonia : TORINO - Se il campionato si ferma per la Nazionale, il mercato non conosce soste. E la Juventus, forte di tutta una serie di contatti intessuti negli ultimi mesi, sta provando ad accelerare, ...

La Juve liquida anche l'Atalanta e va in fuga : Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo, e non perdere a Torino non è facile per nessuno, ad ogni modo sappiamo che il raggiungimento dell'Europa passerà da altre ...

Highlights Juventus-Atalanta 2-0 - Video dei gol : Higuain e Matuidi guidano la fuga bianconera : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini ...

Juve - prove di fuga con l'Atalanta : Allegri rispolvera il 4-2-3-1 : Juventus XI: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain Bench: Szczesny, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, ...

Juventus - dopo il sorpasso i bianconeri pensano alla fuga : TORINO - Il sorpasso non basta, la Juve pensa alla fuga e nel recupero di mercoledì contro l'Atalanta avrà la possibilità di portarsi a +4 in classifica sul Napoli, un buon margine in vista dello ...

Sarri-Inter : zero gol in 180'. Juve - adesso la fuga scudetto? : Alla fine della stagione, forse, i due pareggi contro il Napoli risulteranno più importanti per la Juve che per l'Inter. Paradosso nerazzurro in una serata in cui, se non altro, i tifosi hanno ...