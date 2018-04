Juve | ecco cosa succede sulle fasce | la strategia tattica di Allegri

Juventus - da Pjanic a De Sciglio ecco gli aggiornamenti sugli infortunati : 1 di 4 Successiva TORINO - Non tutti i mali vengono per nuocere. Questo in sintesi il succo delle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri dopo il 3-0 sulla Sampdoria , per il quale si è ...

Calciomercato Juve - Mandzukic verso l'addio? Ecco l'erede Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Le ultime news si concentrano su Mario Mandzukic, uno dei migliori giocatori nella sfida contro il Real Madrid, autore di una doppietta epica due reti di testa che entreranno nella storia del calcio. Il campione croato, però, potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. L'attaccante balcanico, infatti, non sembra più gradire il ruolo di ...

Juventus - riecco Cuadrado e Dybala : quante novità contro la Sampdoria Video : La Juve sta curando la preparazione in vista del partita contro la Sampdoria e la squadra da ieri sera si trova in ritiro a Leinì. I bianconeri quest'oggi si presenteranno all'Allianz Stadium dopo l'impresa sfiorata al Bernabeu e certamente riceveranno i più che meritati applausi del proprio pubblico. Tifosi che come ha spiegato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri quest'oggi dovranno spingere la #Juventus con tutto il sostegno. contro ...

Juve - ultimatum a Emre Can : ecco quando Marotta si tirerà indietro : Secondo Rai Sport , Emre Can rimane nel mirino della Juve ma dovrà dare una risposta entro 7 giorni. Il termine ultimo è così Juventus-Napoli, si dovesse andare oltre allora Marotta si fionderebbe su un altro ...

Juventus-Sampdoria streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Juventus-Sampdoria streaming, continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, importante gara quella tra Juventus e Sampdoria, per i bianconeri continua i duello scudetto con il Napoli mentre i blucerchiati credono all’Europa. Nel match di Serie A si affronteranno Juventus e Sampdoria in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

Juve - ecco I Fantastici 4 - gli eroi da scudetto : tranne uno" L'articolo completo di Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport in edicola Gasport

Calciomercato Juve - due colpi per smaltire la delusione Champions : ecco i nomi Video : C'è grandissima delusione in casa #Juventus dopo il tre a uno contro il Real Madrid nel ritorno ai quarti di finale di Champions League. L'impresa della squadra bianconera è infatti sfumata a soli trenta secondi per un rigore assai dubbio, concesso dall'arbitro Oliver. Quest'ultimo ha fatto scatenare le ire di Chiellini e soprattutto di Buffon, che in diretta ha accusato il direttore di gara. Il patron Agnelli, inoltre, ha dichiarato che anche ...

Dagli esordi alla Juve : ecco com'è cambiato fisicamente Cristiano Ronaldo : Dall'arrivo a Manchester nel 2003 Cristiano Ronaldo ha sviluppato una crescita fisica e muscolare esponenziale, frutto di un lavoro costante e maniacale sul proprio corpo. Una dieta ferrea ricca di ...

Real Madrid-Juventus - 3 minuti di follia : “ecco cosa ha fatto Chiellini” - accuse dalla Spagna [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, ieri sera è andata in scena una partita incredibile valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Allegri nei minuti finali e non sono mancate le polemiche, in particolar modo ultimi tre minuti caldissimi. In Spagna sta impazzando un video che illustra i 3 “lunghi” minuti che vanno dal fischio del calcio di rigore all’effettiva esecuzione dello stesso. In quei minuti sul campo è ...

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore Juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

