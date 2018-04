Justin Bieber al Coachella colpisce un uomo per difendere una ragazza

Dopo il Walmart - Coachella. "Yodeling Boy" conquista anche Justin Bieber : Si chiama Mason Ramsey ma ormai tutti lo conoscono come "Yodeling Boy". E Dopo il video virale della sua "Lovesick Blues", cantata vestita da cowboy in un supermercato Walmart, l'11enne originario dell'Illinois conquista Coachella.Mason, infatti, è salito sul palco del celebre festival di musica in corso in California. E ha replicato la sua meravigliosa e personalissima versione della canzone di Hank Williams. Una performance apprezzata ...

Justin Bieber al Coachella 2018 difende una ragazza dalle molestie dell’ex fidanzato e intona canti religiosi (video) : Durante il week-end, tra le tante star presenti, anche Justin Bieber al Coachella 2018: dopo l'arrivo con un outfit hawaiano, il cantante canadese si è fatto notare durante una festa organizzata dall'amico Patrick Schwarzenegger. Secondo quanto emerge dai tabloid statunitensi, da ET a TMZ e i testimoni al Coachella, Justin Bieber ha preso a pugni e picchiato più volte un uomo presente alla festa, il quale stava importunando una ragazza, ...

Justin Bieber si è esibito al Coachella cantando delle canzoni religiose : Tra le tantissime star avvistate durante il primo week end del Coachella 2018 (dai un’occhiata qui a look più wow), non poteva mancare Justin Bieber. [arc id=”4179cc56-fe36-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Oltre a essersi goduto da sottopalco le performance degli artisti in calendario e aver salutato nel backstage amici e colleghi (come Post Malone), Justin si è messo a servizio di una causa che da sempre sente a cuore. April 14: ...

Justin Bieber e Selena Gomez in pausa - non si parlano da settimane : “Lui non riesce a smettere di pensare a lei” : Justin Bieber e Selena Gomez in pausa: riflettori accessi sulla (non) relazione tra i due cantanti, che non sembrano ancora intenzionati a tornare insieme! Al contrario, sembra che Justin e Selena non si parlino da settimane: è quanto rivela una fonte vicina alla popstar canadese a Hollywood Life. Nelle recenti settimane, infatti, non sono mai stati avvistati insieme, proprio perché tra i due non c'è più comunicazione. "Justin e Selena non ...

Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber al serale : video dell’esibizione del 7 aprile : Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del primo appuntamento con il serale della nuova edizione. Sabato 7 aprile, in diretta da Roma e su Canale 5, abbiamo scoperto il nome del primo vincitore di puntata e il nome del primo concorrente che ha dovuto lasciare il programma. Dopo la prima fase, la doppia corale con Laura Pausini, le due squadre si sono ridotte nel numero: alcuni concorrenti, ...

Justin Bieber interpreta Superman Canadese in un video - la polemica sullo sketch razzista : Justin Bieber interpreta Superman Canadese su Youtube: il cantante è apparso in un videoclip pubblicato sulla nota piattaforma, nei panni del supereroe dal mantello rosso! La popstar Canadese più chiacchierati degli ultimi tempi, a causa della relazione con Selena Gomez, ha preso parte ad un video pubblicato dallo youtuber Rudy Mancuso, un amico del cantante. Nel videoclip intitolato Superman Racist, che ironizza gli stereotipi culturali e ...

L’orgoglio di Justin Bieber : «Più di 100 ore per i miei tatuaggi» : C’è chi dopo la fine di un amore li cancella, e chi invece li mostra con orgoglio. Justin Bieber, 24 anni, dopo aver messo in stand-by per l’ennesima volta la relazione con Selena Gomez, fa sfoggio dei suoi tatuaggi via Instagram. L’ultimo post, che supera già il milione di like, è un primo piano del suo torso, ormai privo di «spazi» non tatuati. «Se i tatuaggi non facessero male, tutti li avrebbero», scrive la popstar ...

Lo stile made in USA di Baskin Champion - nuova fiamma di Justin Bieber : Ventidue anni, 279 mila follower (ma forse mentre scriviamo queste righe saranno già aumentati), una sorella famosa – Abbie, modella affermata sulle passerelle e fidanzata del figlio di Schwarzenegger, Patrick – e un flirt che l’ha piazzata improvvisamente nell’occhio del ciclone: è Baskin Champion, nuova presunta fiamma di Justin Bieber, con cui l’hanno avvistata un paio di volte in occasioni pubbliche e private. LEGGI ANCHEChi è Baskin ...

Il pigiama party di Selena Gomez dopo Justin Bieber - una serata con le amiche per riprendersi dalla relazione (foto) : Il pigiama party di Selena Gomez con le amiche: la cantante affronta la rottura con Justin Bieber insieme ad alcune compagne. Per riprendersi dalla rottura con Justin Bieber, Selena Gomez ha pensato bene di affrontare la pausa circondata dalle amiche: dopo un pomeriggio trascorso in palestra a fare pilates, insieme hanno trascorso una serata in compagnia per un pigiama party. Insieme a tre amiche, Theresa Mingus, Rebeka Walters e Paige ...

Il nuovo album di Justin Bieber ispirato alla fede cattolica - le parole del cantante : “Gesù mi ha cambiato la vita” : Come anticipato nei giorni scorsi, il nuovo album di Justin Bieber sarà un progetto particolare e molto distante dai precedenti: il disco sarà ispirato alla fede cattolica della popstar canadese. Una conversione quasi totale per Justin Bieber: il cantante si dedica alla Chiesa e ad attività di volontariato, oltre che a riservare sorprese per il prossimo album, in arrivo a breve. Non si tratta di semplici indiscrezioni, bensì della nuova vita ...

Michelangelo Falcone canta Cremonini - a The Voice per diventare ricco un quarto di Justin Bieber (video) : Michelangelo Falcone canta Cremonini e conquista i coach di The Voice of Italy con La nuova stella di Broadway. Diciassettenne originario di La Spezia, Michelangelo Falcone sogna un futuro nella musica: non a caso, alla seconda Blind Audition di The Voice Michelangelo Falcone canta Cremoni e una delle più belle canzoni italiane degli ultimi anni, La nuova stella di Broadway. Il concorrente ha interpretato con disinvoltura la famosa ...