Jovanotti sospende il tour per un edema alle corde vocali

ilfattoquotidiano

: Tre giorni di riposo assoluto della voce per Lorenzo. A rischio anche i concerti a Roma - LiguriaOggi : Tre giorni di riposo assoluto della voce per Lorenzo. A rischio anche i concerti a Roma - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Jovanotti sospende i concerti per un edema alle corde vocali. A rischio anche le date di Roma -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Problemiper. E’ lo stesso cantante ad annunciarlo sui social: “Ciao amici di Bologna – si legge su Instagram – sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccoloma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show mi dispiace molto. A dopo!”. Dopo le tappe bolognesi, il lunghissimodisi sposterà a Roma per ben 10 tappe: resta da capire se il riposo basterà a far recuperare a pieno il cantante. ciao amici di Bologna sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccoloma se non faccio almeno 3 giorni di ...