Jovanotti sospende i concerti per un’edema alle corde vocali

Jovanotti sospende il tour per un edema alle corde vocali : Problemi alle corde vocali per Jovanotti. E’ lo stesso cantante ad annunciarlo sui social: “Ciao amici di Bologna – si legge su Instagram – sono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che dovremo rimandare il concerto di stasera. La diagnosi è un piccolo edema alle corde vocali ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente. Vi confermo ufficialmente tra poco. E’ la prima ...