Jovanotti | piccolo edema alle corde vocali causa il rinvio del concerto di Bologna

: 3° data di Bologna annullata.. piccolo problema alle corde per Jovanotti - radiointernatio : 3° data di Bologna annullata.. piccolo problema alle corde per Jovanotti - LiguriaOggi : Tre giorni di riposo assoluto della voce per Lorenzo. A rischio anche i concerti a Roma -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Persino uno stakanovista della musica live comeogni tanto deve alzare bandiera bianca: il popolarissimo cantautore ha infatti dovuto rinviare la data diprevista per la sera di lunedì 16 aprile adi un problema di salute. L’annuncio lo ha dato lo stesso Lorenzo tramite i suoi social network, postando una foto che lo ritrae assieme a un dottore che gli guarda la gola: il problema che affligge il cantante è infatti unche non gli consente di sforzare l’ugola e, quindi, di cantare. Un grosso dispiacere per i fan ma anche per lo stesso Jova, che sicuramente desidera condividere con più persone possibile le nuove canzoni contenute nel disco Oh, vita! registrato con Rick Rubin. LEGGI:approda ai fumetti: il cantante appare su ‘Zagor’ ciao amici disono dal Dott. Fussi a Ravenna temo che ...