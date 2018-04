Jovanotti Concerto a Bologna rimandato per edema alle corde vocali

Jovanotti - piccolo edema alle corde vocali causa il rinvio del concerto di Bologna : Persino uno stakanovista della musica live come Jovanotti ogni tanto deve alzare bandiera bianca: il popolarissimo cantautore ha infatti dovuto rinviare la data di Bologna prevista per la sera di lunedì 16 aprile a causa di un problema di salute. L’annuncio lo ha dato lo stesso Lorenzo tramite i suoi social network, postando una foto che lo ritrae assieme a un dottore che gli guarda la gola: il problema che affligge il cantante è infatti ...

Jovanotti - Le Iene al concerto. Lorenzo dedica una canzone a Nadia Toffa : «Sono una ragazza fortunata» : di Alessia Strinati Leggo.it racconta l'incursione speciale de Le Iene al concerto di Jovanotti . Nicola Savino e Nadia Toffa sono saliti sul palco di Bologna dove il cantante teneva il suo show e ...

"PINO È" - CONCERTO PER L'ARTISTA NAPOLETANO/ Il 7 giugno al San Paolo da Jovanotti a Baglioni nel ricordo : "Pino è", CONCERTO per L'ARTISTA NAPOLETANO: il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli tributo al grandissimo cantautore con la presenza del meglio della musica italiana.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:01:00 GMT)

Pino Daniele : al concerto tributo allo Stadio di Napoli ci saranno Emma - Jovanotti - Alessandra Amoroso e molti altri : A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell’indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. [arc id=”157ea5fe-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Pino È” si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Jovanotti : Higuain - Belotti - Sirigu - Cosmo - i Subsonica e tanti altri presenti al concerto di ieri sera a Torino " FOTO : ... @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:25pm PDT super @galloBelotti #Torino wow!!! #lorenzolive2018 A post shared by lorenzojova , @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:49pm PDT w lo sport! @Sirigu_1_...

'Una canzone per il Capitano' : il 'gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al concerto nel segno di Astori : Jovanotti e la Fiorentina nel segno di Astori, una delegazione viola al concerto di Firenze tra cui spicca anche Riccardo Saponara La Fiorentina per salutare il suo capitano Davide Astori , scomparso ...

Jovanotti - ecco chi sono i promessi sposi del concerto di Rimini / VIDEO : Urbino, 10 marzo 2018 - Li hanno cercati per giorni in tutta Italia , il web si è scatenato. Mattia Levante e Martina Micheli sono i giovani innamorati che il 6 marzo scorso sono stati protagonisti di ...

Francesca Michielin per i 23 anni si regala il concerto di Jovanotti : 2640 ha superato i 6 milioni di streaming e la nostra f, or, esta cresce a quota 81 alberi piantati con @Treedom ! Grazie a tutti per contribuire al nostro disco equosolidale Tutte le info qui: https:...

Jovanotti - concerto a Milano / 'Oh Vita' tour al Mediolanum Forum : l'attesa con Ghali e Caparezza : Jovanotti torna questa sera al Mediolanum Forum di Milano per una nuova tappa del suo 'Oh Vita tour': ecco l'orario di inizio dell'evento, info e probabile scaletta.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Jovanotti - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano : “Ciao Bibi - stasera le luci si accenderanno per te” : Questa sera, giovedì 15 febbraio, dopo il primo day off Jovanotti torna al Mediolanum Forum di Assago con la terza data del suo Lorenzo Live 2018. Omaggio a Bibi Ballandi.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Jovanotti - LORENZO LIVE 2018/ Concerto di Milano : pausa di 24 ore - si torna a cantare il 15 febbraio : LORENZO "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la TERZA data del suo “Oh, vita! LORENZO LIVE 2018” giovedì 15 febbraio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:43:00 GMT)