Jovanotti | concerti sospesi per un edema alle corde vocali Da Bologna a Roma | le date a

Continua il tour di Jovanotti - nuovi concerti in arrivo? Il messaggio dell’artista : Il tour di Jovanotti Continua. L'artista è al momento in pausa dopo il live che ha tenuto a febbraio e a marzo nei primi tre palasport italiani e si prepara alle nuove tranche del tour che lo porteranno in tutta Italia fino all'inizio del mese di giugno. Il tour di Jovanotti, nel 2018 ha avuto inizio il 12 febbraio scorso con una serie di concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per proseguire verso Rds Stadium di Rimini a marzo e poi ...