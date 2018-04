Jonathan Kashanian Preferito ad Alessia Mancini sarà il vincitore del reality? Isola

Lorenzo Crespi : insulti e minacce contro Jonathan Kashanian? Video : Una nuova ondata di polemiche investe Lorenzo Crespi a pochi giorni di distanza dalla sua ultima ospitata a Domenica Live. Barbara D'Urso, padrona di casa del contenitore domenicale, avrebbe invitato l'attore messinese per offrirgli la possibilita' di ritrovarsi con un amico di vecchia data. In studio infatti era presente anche Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell'ultima edizione dell'#Isola dei Famosi, con il quale Lorenzo Crespi lavorò ...

“Presto correte! Si ammazzano!”. Isola : è scontro totale. Tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian si mette malissimo. Inizia un chiarimento - ma i toni si alzano e la scena è raccapricciante : naufraghi scioccati e senza parole : Mancano solo pochi giorni e poi scopriremo chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi. Un’edizione funestata dai colpi di scena, ma nonostante tutto gli ascolti sono rimasti alti. Tra le tante storture del reality quest’anno è saltata agli occhi di tutti la totale mancanza di coesione tra i naufraghi che hanno giocato all’Homo homini lupus. La dimostrazione di questa tensione è emersa proprio in queste ore. Amaurys Perez e Jonathan ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini contro Jonathan Kashanian e il pubblico la manda a casa : Alessia Mancini è stata un personaggio fondamentale durante l' Isola dei Famosi grazie alle sue capacità di leadership che però non le hanno risparmiato critiche e nemici sia in Honduras che nello ...

Lorenzo Crespi lascia i social dopo gli attacchi a Jonathan Kashanian : Lorenzo Crespi chiude Twitter dopo i presunti attacchi a Jonathan Lorenzo Crespi ha deciso di lasciare Twitter dopo i presunti post contro Jonathan Kashanian. I tweet hanno fatto il giro del web e l’attore, più volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso, ha deciso di darci un taglio annunciando che la macchina del fango dei social si è abbattuta su di lui: “Chissà come mai quando si toccano certi potere succede di tuto nei telefoni e ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian : "Alessia Mancini ha offeso i gay - dico la verità" : Jonathan Kashanian, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality in onda sulle reti Mediaset oramai agli sgoccioli, ha confermato quanto detto nei riguardi di Alessia Mancini, durante la puntata serale andata in onda lo scorso 3 aprile.L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex inviato di Verissimo, infatti, aveva sparato tre bombe belle grosse nei riguardi dell'ex velina di Striscia la Notizia e ...

Jonathan Kashanian Vs Alessia Mancini - chi mente? (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian Vs Alessia Mancini all’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver avuto un confronto in diretta con Franco Terlizzi, Jonathan Kashanian ha deciso di aprire i rubinetti anche contro Alessia Mancini. L’ex inviato ha voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe ed ha puntato il dito contro la concorrente, colpevole di un presunto gioco sporco alle spalle di tanti altri Naufraghi. Le sue parole vengono però stoppate dalla ...

Isola dei Famosi 2018 : accesa lite tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi (video) : Altro che scintille, quì si tratta di fuoco vero e proprio tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi, al centro di una furiosa litigata. A qualche settimana dalla chiusura del reality, gli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi stanno mettendo a dura prova i nervi dei naufraghi, anche quelli più tranquilli dell'ex gieffino. Dopo l'ultima puntata del reality, Franco ha nominato Jonathan senza però dare una motivazione. Dopo il fatto, il vincitore ...

Jonathan Kashanian/ Il suo atteggiamento nasconde una strategia? (Isola dei famosi 2018) : Settimana difficile per Jonathan Kashanian all'Isola dei famosi 2018. L'ex vincitore del Grande Fratello è stato duramente criticato da Simone Barbato per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Valeria Marini e quei massaggi di Jonathan Kashanian : l'Isola dei Famosi scotta! : Valeria Marini ha già conquistato l'Isola dei Famosi, a pochi giorni dal suo , prosperoso, sbarco in diretta , GUARDA , . Il fatto è che in Honduras il sole scotta. E lei ha bisogno di un aiuto per ...