Jonathan e Francesca Cipriani al televoto per la finale dell' Isola dei Famosi

'Isola dei Famosi' - chi vincerà tra Amaurys - Jonathan - Nino - Bianca e Francesca? : ... che quest'anno saranno ospitate presso il MIND " Milano Innovation District, l'area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A coordinarle, ...

Amaurys e Jonathan mettono in imbarazzo Francesca e Bianca : Francesca Cipriani e Bianca imbarazzate dalla litigata tra Jonathan e Amaurys E’ andata in onda poco fa una nuovissima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. Un daytime incentrato soprattutto sulla furiosa litigata scoppiata tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian. Difatti l’ex campione di pallanuoto ha cercato un chiarimento con Jonathan, dopo la discussione avuta Lunedì scorso in Palapa. Tuttavia il chiarimento è subito ...

Isola dei Famosi 2018 nomination del 9 aprile : Jonathan e Francesca : Isola dei Famosi 2018 nomination del 9 aprile – La semifinale del reality ci svela gli ultimi nomi dei concorrenti che vedremo al televoto, in attesa della puntata della prossima settimana. Le nomination dell’Isola dei Famosi 2018 mettono ancora una volta in crisi Bianca Atzei, ormai rimasta sola a causa dell’eliminazione di Alessia Mancini. I nuovi finalisti sono Nino formicola e la cantautrice, mentre dovranno battersi al ...

Isola - Jonathan e Alessia : Rosa e Francesca senza parole : Isola dei Famosi, Jonathan scherza con Alessia e Bianca: Rosa e Francesca disapprovano Gli animi continuano a scaldarsi sull’Isola dei Famosi. In particolare, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani non trovano giusto il comportamento di Alessia Mancini, Bianca Atzei e Amaurys Pérez nei confronti di Jonathan. Quest’ultimo è stato spesso preso di mira dal gruppo. Eppure […] L'articolo Isola, Jonathan e Alessia: Rosa e Francesca senza ...

L'Isola dei Famosi 2018 puntata 3 aprile : Jonathan e Francesca possibili vincitori per Gaspare : [live_placement]L'Isola dei Famosi 2018 puntata 3 aprile: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 puntata 3 aprile: Jonathan e Francesca possibili vincitori per Gaspare pubblicato su Gossipblog.it 03 aprile 2018 16:28.

Isola : Francesca - Nino e Jonathan in nomination : nomination palesi in palapa questa settimana, e dopo i battibecchi di routine il gruppo manda al televoto Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian. A rischio insieme al trio anche...

L’Isola dei Famosi – Decima puntata del 27 marzo 2018 – Fuori Simone. Al televoto Francesca - Nino e Jonathan. : Decima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce Fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 3 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Decima puntata del 27 marzo 2018 – Fuori Simone. Al televoto ...

Valeria Marini tra Simone e Jonathan/ Isola dei Famosi 2018 : pace con Francesca - caos stellare in Honduras : Valeria Marini tra Simone Barbato e Jonathan all'Isola dei Famosi 2018: la showgirl detta le regole del gioco e Simone fa tutto ciò che lei ordina. Il video che sta spopolando.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:35:00 GMT)