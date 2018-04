tuttoandroid

: Jason Voorhees scatena il panico sugli smartphone con il rompicapo Venerdì 13 Enigmi Assassini - TuttoAndroid : Jason Voorhees scatena il panico sugli smartphone con il rompicapo Venerdì 13 Enigmi Assassini - RRRRMMMMM14 : @Jdarcey13Jon @allabouttrump3 @Voorhees_Jason @realDonaldTrump Ditto -

(Di lunedì 16 aprile 2018)13Assassini è un puzzle game di stampo horror ispirato a Slayaway Camp in cui impersonerete nientemeno che, il protagonista dell'omonima saga. Il titolo offre la possibilità di optare per la modalità condita con scene raccapriccianti o per quella più soft e durante il gioco potrete sbloccare nuovi costumi ed armi extra. L'articoloilcon il13Assassini proviene da TuttoAndroid.