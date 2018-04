Ivan Zazzaroni confessa | «Questa signora mi manda ad ogni puntata un sms»

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Ivan Zazzaroni : sui social la dolce dedica a Carolyn Smith : BALLANDO con le STELLE: Ivan Zazzaroni, dopo la puntata di sabato scorso, ha condiviso sui social un dolce pensiero per Carolyn Smith. Ecco la foto che accompagna le sue parole...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:17:00 GMT)

Ballando con le Stelle : tutto costruito a tavolino? La risposta di Ivan Zazzaroni : Ivan Zazzaroni risponde alle critiche ricevute sui social: a Ballando falso e costruito? Ecco la sua versione Questa edizione di Ballando con le Stelle si sta distinguendo soprattutto per le accese polemiche nate in studio e continuate poi sui social. Uno ad essere stato preso particolarmente di mira dagli utenti è stato, senza dubbio, Ivan […] L'articolo Ballando con le Stelle: tutto costruito a tavolino? La risposta di Ivan Zazzaroni ...

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci ringrazia Ivan Zazzaroni : Ivan Zazzaroni ringraziato da Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle Le polemiche sembrerebbero essersi spente a Ballando con le stelle. L’ultima puntata del talent condotto da Milly Carlucci ha portato finalmente a una tregua tra Ivan Zazzaroni e Giovanni Ciacci. Le critiche mosse dal giornalista e giudice di Ballando alla coppia Ciacci-Todaro avevano infatti innescato una catena di polemiche. Zazzaroni era stato tacciato di omofobia ...

“Sta male”. Paura in diretta per Giò Giò. Ballando con le stelle - la puntata della “pace” tra il costumista e Ivan Zazzaroni precipita all’improvviso. A dare l’annuncio Milly Carlucci - le su condizioni : Ballando con le stelle, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla prima puntata ha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l’annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di ...

Ivan Zazzaroni prima di Ballando 13 : “Omofobo? Non lo accetto” : Ballando 2018: Ivan Zazzaroni si difende ancora dalle accuse di omofobia Questa sera andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata di Ballando con le stelle 13, il talent sulla danza condotto da Milly Carlucci. prima della puntata, però, tramite un’intervista esclusiva per Panorama, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, giudice della trasmissione dal 2006, ha voluto ancora una volta difendere dalle accuse di omofobia ricevute ...

"Questo non è un ballo di coppia". Continua la polemica di Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle : "Questo non è un ballo di coppia". Zazzaroni a Ballando con le stelle manda avanti la polemica contro la coppia Ciacci-Todaro. Il giudice del programma di Rai 1 ha nuovamente alzato la paletta con lo zero dopo la loro esibizione, Continuando a ribadire "questa cosa esteticamente non mi piace". Per la sua presa di posizione - nelle precedenti puntate ha rifiutato di votare - Zazzaroni è stato accusato di atteggiamenti omofobi ed ...

Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith - le nuove confessioni sul tumore e su Ivan Zazzaroni : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni: Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore e svela le difficoltà di questo nuovo periodo di malattia. Poi su Ivan Zazzaroni...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:09:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Ivan Zazzaroni : "Essere accusato di omofobia non lo accetto". E alla fine vota la coppia Ciacci-Todaro... : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono tornati per esibirsi, sul palco, a una settimana dalle polemiche della scorsa settimana per lo ZERO assegnato alla coppia da parte di Ivan Zazzaroni. Si riascoltano le polemiche nate nella scorsa puntata per lo ZERO dato dal giudice. A prendere la parole per prima è stata Carolyn Smith: "Nel nostro mondo di danza internazionale c'è la same sex dancing. Io sono molto pro, nel mondo di danza ci sono i ...

'Ivan Zazzaroni omofobo con Ciacci' - Milly Carlucci lo difende : 'Tecnicamente ha ragione' : Milly Carlucci ha commentato le accuse di omofobia rivolte a Ivan Zazzaroni a seguito del rifiuto di votare la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro durante la puntata di sabato 17 marzo ...