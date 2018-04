Iva Zanicchi e quella ipnosi in diretta di 18 anni fa | la cantante racconta la verità

“Quando l’ho fatta in tv”. Iva Zanicchi : la verità. Per la prima volta la cantante racconta quell’episodio allucinante in cui fece i ‘bisognini’ in diretta : “Mi sono tirata giù i pantaloni e…” : È una delle cantanti più famose e longeve d’Italia, Iva Zanicchi nei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L’aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D’Urso dove ha raccontato la verità su un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. ...

Iva Zanicchi svela la verità sul famoso video di Carramba : Domenica Live: Iva Zanicchi spiega cosa è successo a Carramba L’intervista di Iva Zanicchi fatta da Barbara d’Urso oggi a Domenica Live è stata molto esilarante in quanto ha svelato la verità sul famoso video girato a Carramba che sorpresa da Raffaella Carrà e ha fatto anche una gaffe in diretta. Barbara ha infatti affermato che ci sarebbe stato un servizio in cui il suo parroco Don Elio l’aveva ricordata e Iva, emozionata, ...

Domenica Live - Iva Zanicchi : "Quella volta a Carramba che fortuna..." : Iva Zanicchi ospite di Domenica Live, racconta nel salotto di Barbara D'Urso un episodio che nel lontano 2000 la coinvolse durante una puntata dello storico Carramba che Fortuna, in cui un mago per un gioco, cercò di ipnotizzarla fino a farle commettere un fuori programma che a distanza di oltre 10 anni è diventato virale. La d'Urso dopo 18 anni, chiede di spiegare il video in cui la cantante, apparentemente ipnotizzata sembra sul punto ...

Virginia - chi è la nipote di Iva Zanicchi/ Video : “Abbiamo un bel rapporto - ma mia figlia...” (Domenica Live) : Virginia, chi è la nipote di Iva Zanicchi ospite a Domenica Live, Video. “Abbiamo un bel rapporto, ma mia figlia mi rimprovera perché...”. Il retroscena della nonna da Barbara d'Urso(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:08:00 GMT)

Domenica Live - Iva Zanicchi : "Quando ho superato il complesso del naso... me lo sono fatto segare!" : Iva Zanicchi è stata ospite di Domenica Live, il 15 aprile 2018. Don Erio, quando era piccola, si pronunciò a favore di Iva, dicendo in Chiesa, davanti a tutti: "Se vuole cantare, lasciatela fare". Ai tempi, infatti, le cantanti erano "tutte p***ane", ricorda l'artista.prosegui la letturaDomenica Live, Iva Zanicchi: "Quando ho superato il complesso del naso... me lo sono fatto segare!" pubblicato su Gossipblog.it 15 aprile 2018 16:51.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna/ A Domenica Live il compagno di vita e la nipote : "innamorati da oltre 30 anni" : Iva Zanicchi e Fausto Pinna: insieme al compagno di una vita e alla nipote in studio a distanza di oltre un anno dall'ultima ospitata. Sorprese emozioananti da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:10:00 GMT)

ISABELLA BIAGINI È MORTA/ Iva Zanicchi shock : "abbandonata - ma per colpa sua..." : ISABELLA BIAGINI è MORTA: l'attrice romana si è spenta a 74 anni. Gli appelli di Barbara d'Urso in tv dopo la sua sparizione: era ricoverata nell'Antea Hospice di Roma per cure palliative(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Iva Zanicchi al Sabato Italiano : “Isabella Biagini talento sprecato” : Sabato Italiano: Iva Zanicchi ricorda Isabella Biagini Iva Zanicchi è intervenuta oggi al telefono al Sabato Italiano per parlare di Isabella Biagini, morta questa mattina nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. L’ex mentore di Selfie – Le cose cambiano ha esordito il suo discorso affermando che l’attrice scomparsa è stata una donna di grande talento, un talento però descritto da Iva come sprecato. ...

Iva Zanicchi/ L'appello : "Denunciate prima che succeda il peggio!" (Maurizio Costanzo Show) : Iva Zanicchi questa sera sarà fra i protagonisti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Ecco tutte le anticipazioni sul nuovo appuntamento della stagione.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Iva Zanicchi - intervista : “Gli uomini sono meglio delle donne” : intervista a Iva Zanicchi: gli uomini? “sono meglio delle donne” intervistata dal settimanale Oggi Iva Zanicchi si lascia andare alcune dichiarazioni che, di certo, non piaceranno ai sostenitori della parità di genere. Dopo aver parlato del suo ultimo progetto che la tiene impegnata a teatro, infatti, la conduttrice ha parlato del suo desiderio (mancato) di […] L'articolo Iva Zanicchi, intervista: “Gli uomini sono meglio ...

Cristiano Malgioglio/ "Iva Zanicchi il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Cristiano Malgioglio, ospite oggi di Che tempo che fa, sembra vivere un nuovo momento di notorietà, grazie anche alla sua canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:17:00 GMT)

Carlo Conti prende in giro Iva Zanicchi a Sanremo Young : Iva Zanicchi a Sanremo Young: la battuta di Carlo Conti Carlo Conti è il giudice speciale di questo appuntamento di Sanremo Young, una versione del festival della canzone italiana riadattata a cantanti giovanissimi. Iva Zanicchi, invece, fin dall’esordio della trasmissione, ha avuto un ruolo fisso all’interno della giuria. Stasera, durante l’esibizione di Raffaele Renda, uno dei partecipanti dello show di Antonella Clerici, ...

Iva Zanicchi / Video : sarà la concorrente vip nel quiz di Enrico Papi (Guess My Age - Special Edition) : Iva Zanicchi torna in tv per l'appuntamento in prima serata con "Guess My Age - Special Edition", il quiz a premi condotto da Enrico Papi. Appuntamento alle 21.15 su TV8.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:42:00 GMT)

Iva Zanicchi abbandona Sabato Italiano/ Telefonata choc : "Scusate - corro a casa. Speriamo non sia niente" : Iva Zanicchi abbandona Sabato Italiano e spaventa i fan con una Telefonata choc: "Scusate, corro a casa. Speriamo non sia niente". Le ultime notizie sulla cantante(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:28:00 GMT)