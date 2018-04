Itinerario enogastronomico nelle terre del vino Montepulciano d' Abruzzo

Sardegna da record : dopo l’Itinerario enogastronomico si prospetta una stagione 2018 da favola : La Sardegna si rilancia come meta preferita per molti e così la prossima stagione estiva fa ben sperare sopratutto dopo il grande successo dell’itinerario enogastronomico nei territori della Gallura e dell’Oristanese con la delegazione tedesca e l’apertura della Borsa Internazionale del Turismo milanese. Già il 2017 secondo le prime stime ha segnato un anno decisamente positivo per il turismo in Sardegna. Secondo L’assessorato regionale ...