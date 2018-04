meteoweb.eu

: RT @Engage_Magazine: @italiaonline_it è la concessionaria di Dailymotion in esclusiva per l’Italia - italiaonline_it : RT @Engage_Magazine: @italiaonline_it è la concessionaria di Dailymotion in esclusiva per l’Italia - zazoomblog : Italiaonline: diventa concessionaria pubblicità di Dailymotion per Italia - #Italiaonline: #diventa - Sicinform : Italiaonline concessionaria di pubblicità per Dailymotion -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Milano, 16 apr. (AdnKronos) –, internet company italiana, ha siglato una partnership con la piattaforma video. Con questo accordo,diventa ladidigitale diin esclusiva per l’Italia.ha 21 versioni localizzate del proprio sito e dell’app e in Italia le sue piattaforme registrano un inventario video di oltre 40 milioni di streaming mensili e oltre 3,5 milioni di utenti unici. Gli spazi pubblicitari messi a disposizione diriguardano i formati video offerti dallapubblicitaria diiOL Advertising, con una particolare attenzione per lo sviluppo di formati interattivi e graficamente evoluti, come pre-roll personalizzati, utilizzabili anche su Virgilio Video, il media center dicon una ricca library in costante aggiornamento.‘La ...