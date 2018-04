Italiaonline concessionaria di pubblicità per Dailymotion : Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Italiaonline, internet company italiana, ha siglato una partnership con la piattaforma video Dailymotion. Con questo accordo, Italiaonline diventa la concessionaria di pubblicità digitale di Dailymotion in esclusiva per l’Italia. Dailymotion ha 21 versioni localizzate del proprio sito e dell’app e in Italia le sue piattaforme registrano un inventario video di oltre 40 milioni di streaming mensili e ...