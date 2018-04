Italiani primi in Europa per uso di integratori | peccato che non servano a niente

I primi ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro - colleghi Italiani sul palco de La Finale allo Stadio : Tanti saranno gli ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro per il concerto de La Finale, atteso per il prossimo 1° giugno. Nelle scorse ore è stato annunciato il nome del primo special guest, sul palco con il duo rap per la serata conclusiva della tournée congiunta. Si tratta di Gué Pequeno. L'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, tra gli esponenti del rap nostrano più apprezzati del momento, si unirà alle rime di Fedez e di J-Ax per ...

Atrofia muscolare spinale - ora sono 18 i centri clinici Italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...

Discriminazioni e lavoro : Italiani primi in Europa : Triste primato per gli italiani, che a confronto con gli europei si sentono primi nella discriminazione sul posto di lavoro. Un lavoratore europeo su tre , 34%, si è sentito discriminato per qualche ...

