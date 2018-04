Italia-Svizzera | Fontana incontra Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Svizzera : Italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Holcim : Niklaus Traber nuovo ceo per Svizzera e Italia : Roma, 13 apr. (AdnKronos/ats) – Niklaus Traber è il nuovo ceo per Svizzera e Italia di Holcim, il grande produttore di materiali da costruzione che fa parte del colosso del cemento LafargeHolcim. In relazione a fattori geografici e di mercato comuni, in futuro Svizzera e Italia verranno guidate congiuntamente, si legge in un comunicato odierno. Fino ad ora, i due Paesi facevano capo al mercato Central Europe West, che era guidato da Gerd ...

Holcim : Niklaus Traber nuovo ceo per Svizzera e Italia (2) : (AdnKronos/ats) – Holcim Svizzera si affiderà a un’organizzazione di mercato su tre regioni: Svizzera tedesca/Ticino, Svizzera francese e Italia. Lo scopo di questa riorganizzazione è di consolidare la propria posizione già “profondamente radicata sul territorio” e offrire ai clienti “soluzioni innovative”. LafargeHolcim, conclude il comunicato, persegue l’obiettivo di snellire l’azienda e renderla ...

Magnate disperso nella zona del Cervino : riprese le ricerche sia in Svizzera che in Italia : Grazie al miglioramento delle condizioni meteo, sono riprese le operazioni di ricerca nei confronti di Karl-Erivan Haub, il 58enne Magnate tedesco Ceo del gruppo industriale Tengelmann scomparso sabato scorso nella zona del Cervino. Le ricerche di Taub sono condotte sia sul versante svizzero che Italiano del Cervino. Il Magnate, appassionato di scialpinismo, nella giornata di sabato aveva intrapreso una escursione di preparazione ad una gara sul ...

Curling - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end : Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5. Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svizzera in DIRETTA. Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match della nona sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Una sfida fondamentale per gli Azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare il passaggio ai play-off. Infatti Italia e Svizzera sono appaiate in classifica al nono posto con una vittoria e tre sconfitte e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto potenzialmente decisivo. ...

