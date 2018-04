Italia-Belgio - Play-off Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana di Genova : Il grande tennis ritorna ancora sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova: dopo aver ospitato i quarti di finale della Coppa Davis maschile dove, ahimè, l’Italia è stata eliminata dalla Francia, la città ligure si appresta ad accogliere i play off di Fed Cup, che metteranno di fronte Italia e Belgio il 21 e 22 aprile. In passato le due Nazionali si sono affrontate sette volte ed ha sempre prevalso l’Italia: il ricordo più ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Fed Cup - Garbin convoca le azzurre per Italia-Belgio : TORINO - Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle quattro azzurre convocate per la sfida tra Italia e Belgio, in programma il 21 e 22 aprile a Genova , si giocherà sulla terra rossa di ...

Italia al Mondiale? / Le azzurre superano il Belgio e sono pronte a tornare nella competizione dopo 19 anni : Italia al Mondiale? Le azzurre superano il Belgio e sono pronte a tornare nella competizione dopo ben 19 anni. Alle spalle l'incredibile delusione per l'eliminazione della squadra maschile.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vicina alla fase finale. Il Belgio piegato dallo spirito di squadra azzurro : La fase finale del Mondiale 2019 in Francia si fa sempre più vicina per l’Italia di Calcio femminile. La squadra allenata da Milena Bertolini ha compiuto un passo decisivo superando al Paolo Mazza di Ferrara 2-1 il Belgio nello scontro diretto del gruppo 6. Con due gare che restano (contro il Portogallo a Firenze l’8 giugno e contro il Belgio in trasferta il 4 settembre) le Italiane possono vantare un vantaggio di 8 punti sulle ...

2-1 al Belgio - Italia donne vede Mondiale : ROMA, 10 APR - L'Italia delle donne si avvicina a passi da gigante al Mondiale di calcio. Una squadra piena di personalità e carattere quella che al "Paolo Mazza" di Ferrara ha fatto sua la palla del ...

La Nazionale Italiana femminile supera il Belgio 2-1 : il Mondiale è vicino - 19 anni dopo. : Guagni arremba come lo Zambrotta campione del mondo. Rosucci ha la percussione centrale modello basket, da play americano. Bartoli ha molto dei vecchi mancini delle figurine, tipo Volpecina nel ...

Calcio femminile : l'Italia rimonta il Belgio ed ipoteca il mondiale : video : Contrariamente ai maschietti l'Italia al femminile del Calcio fa un passo avanti decisivo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo. Le azzurre hanno rimontato il Belgio, principale antagonista nella corsa alla rassegna iridata, che avevano aperto le danze con un Calcio di rigore realizzato da Janice Cayman al 37'. L'undici di Milena Bertolini si è rimboccato le maniche e ha trovato prima il pareggio con Martina Rosucci e poi ha trovato il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. La gioia nelle parole di Milena Bertolini - Manuela Girelli e Cecilia Salvai : L’Italia ha battuto il Belgio per 2-1 compiendo così un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile: ora servirà una vittoria contro il Portogallo per staccare con una gara d’anticipo il pass per la rassegna iridata che nel 2019 verrà organizzata in Francia. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di CT ed atlete dopo il triplice fischio finale. La prima a parlare a fine gara ai microfoni di Rai Sport, dopo un ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...

Calcio femminile - Italia DA AMARE! Belgio battuto 2-1 - qualificazione ai Mondiali ad un passo! : Al Paolo Mazza di Ferrara l’ITALIA compie un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile di Francia 2019: le azzurre di Milena Bertolini battono in rimonta per 2-1 il Belgio ed ora, in caso di vittoria nel prossimo match interno ad inizio giugno a Firenze contro il Portogallo, potranno festeggiare il pass iridato. A segno per la nostra nazionale Rosucci e Girelli. Prima della gara premiata Sara Gama, capitana ...

DIRETTA / Italia Belgio (risultato finale 2-1) : Girelli decisiva - qualificazione quasi fatta! (donne) : DIRETTA Italia Belgio (donne), risultato finale 2-1: Rosucci e Girelli in rimonta regalano una vittoria importante, le Azzurre restano a punteggio pieno e hanno un piede e mezzo ai Mondiali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:45:00 GMT)