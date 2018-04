Isola | possibile ribaltone | Francesca Cipriani vincitrice?

Isola 2018 : svelato a Mattino 5 il nome del possibile vincitore Video : L'#Isola dei Famosi, il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, continua a tenere banco per quanto riguarda il gossip. L'ultima puntata andata in onda in diretta tv martedì ha visto l'eliminazione al quanto impensabile della sempre frizzante #francesca cipriani, amatissima dal pubblico per i suoi modi di fare e parlare un po buffi e il ritorno in Italia di Franco Terlizzi. [Video] Questa mattina nella trasmissione di Federica ...

“Ha barato davanti a Stefano De Martino - rimasto muto” : c’è la prova. Isola dei Famosi - altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi : “Una farsa - era impossibile non accorgersi” : Isola dei Famosi, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si ...

Conca di Isola Serafini - 'Ora è necessario che il suo utilizzo sia possibile e permanente' : ... ora occorre buona volontà da parte delle Istituzioni preposte per permettere al Fiume Po di cominciare ad essere un importante alleato per l'economia in genere di tutto il territorio ' .

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018 in anticipo?/ Retroscena sul possibile abbandono : Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018 in anticipo? Ultime notizie, il Retroscena sul possibile abbandono al reality show di Canale Cinque dell'opinionista(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018?/Possibile nuova concorrente : cannagate spazzato via a colpi di trash : Valeria Marini come unica via d'uscita per questa Isola dei Famosi sottotono e demenziale? Sembra proprio che sarà lei la bomba che sarà sganciata lunedì sera(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:32:00 GMT)

GIUCAS CASELLA/ L'esperimento intercontinentale e il possibile rientro in gara (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA rientrerà all'Isola dei Famosi 2018? I fan sono rimasti delusi di fronte alla sua sospensione, ma niente è escluso nel reality. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:07:00 GMT)

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Antonella Elia/ Il ritorno in tv e il possibile ingresso all'Isola dei Famosi (Che fuori tempo che fa) : Antonella Elia, la donna torna in televisione e potrebbe essere il nuovo concorrente de L'Isola dei Famosi 2018. Ospite in studio da Fabio Fazio su Canale 5. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 08:08:00 GMT)

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Craig Warwick / Video - per il sensitivo una "Mission impossibile" tutta da ridere! (Isola dei famosi 2018) : Craig Warwick, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:05:00 GMT)