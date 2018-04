Isola dei Famosi | le indiscrezioni sulla finale

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) L'edizione 2018 dell'deiè stata sicuramente una delle più chiacchierate. Ad occupare la prima parte del programma è stato sicuramente il canna-gate. Lo scontro tra Eva e Francesco Monte ha catalizzato infatti gran parte della scena, nonostante la decisione della conduttrice di trattare l'argomento in maniera soft. Ma il "caso" è stato ampiamente discusso in tante altre trasmissioni dove si è avuto modo di sentire le varie versioni dei naufraghi protagonisti della vicenda. Una volta voltata pagina sull'accaduto, la conduttrice del reality show, Alessia Marcuzzi, ha cercato di concentrare la sua attenzione più sulle storie dei naufraghi protagonisti e sulle vicende legate direttamente all'. Oggi, lunedì 16 aprile, calerà il sipario sul programma che decreterà il vincitoredi questa edizione. A contendersi la vittoriasono rimasti in gara i seguenti ...