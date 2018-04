' Isola dei Famosi' | chi vincerà tra Amaurys | Jonathan | Nino | Bianca e Francesca?

Isola dei Famosi - le indiscrezioni sulla finale : L'edizione 2018 dell' Isola dei Famosi è stata sicuramente una delle più chiacchierate. Ad occupare la prima parte del programma è stato sicuramente il canna-gate. Lo scontro tra Eva e Francesco Monte ha catalizzato infatti gran parte della scena, nonostante la decisione della conduttrice di trattare l'argomento in maniera soft. Ma il "caso" è stato ampiamente discusso in tante altre trasmissioni dove si è avuto modo di sentire le varie versioni ...

Isola dei Famosi 2018 - Diretta live streaming - finale - lunedì 16 aprile : ... già di ritorno dall'Honduras si giocheranno la vittoria in una nuova location: il Mind: il Milano Innovaction Discrict, l'ex area dedicata ad Expo, oggi trasformata in un parco dedicato a scienza, ...

Isola dei Famosi 2018 : chi vincerà? : Vincerà Nino Formicola, Bianca Atzei, Amaurys Perez, Jonathan Kashanian o Francesca Cipriani? Nessuno può dirlo. Mai come in questa edizione il pronostico sulla finale dell’ Isola dei Famosi appare incerto, imprevedibile. Colpa di dinamiche narrative poco incisive e di un fantasma, un’ombra gigantesca a forma di canna rullata, colpevole di aver catalizzato l’attenzione e aver oscurato gli Isola ni, quelli a stecchetto da più di ...

Stasera in TV Streaming Diretta 16 aprile : L' Isola dei famosi Canale 5 : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 16 aprile L'Isola dei famosi Alessia Marcuzzi Alle 21.25 su Canale 5 ultimo appuntamento con il reality show ' L'Isola dei famosi ' condotto da ...

L’Isola dei Famosi – Tredicesima e ultima puntata del 16 aprile 2018 – LA FINALE. : La finale: Tredicesima e ultima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Il reality iniziato il 22 gennaio scorso ha fatto il balletto in palinsesto andando in onda alcune volte […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Tredicesima e ultima puntata del 16 aprile 2018 – LA FINALE. ...