Isola dei Famosi 2018 | vincitore Nino Formicola!

ilnotiziangolo

: Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - IsolaDeiFamosi : Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - trash_italiano : Per me Mara Venier vince l’#Isola dei Famosi. - IsolaDeiFamosi : 'Sei molto di più della tua taglia di reggiseno o dei tuoi boccoli biondi' ?? #Isola -

(Di lunedì 16 aprile 2018)deie ultima puntata – Siamo arrivati alla fine e dopo aver assistito all’eliminazione di Jonathan Kashanian ed a tante avventure, abbiamo scoperto chi è riuscito a conquistare il titolo di campione. A discapito di ogni previsione, anche del diretto interessato,Formicola è ildell’dei! Il comico non credeva di arrivare ad un simile traguardo e persino le case di scommesse davano Bianca Atzei come super favorita. Eppure l’artista di Gaspare e Zuzzurro ce l’ha fatta: ha vinto il senior del reality.deiUltima puntata Diretta 16 aprile Amaurys Perez e Stefano De Martino in studio – Anche per loro è arrivato il momento di affrontare gli onori e gli errori del reality. Il primo ad intervenire in studio è il concorrente cubano, che ha potuto finalmente ...