Ipotesi governo 2018 | premier a Forza Italia?

gqitalia

: .@pbecchi sulle ipotesi per nuovo Governo: '#DiMaio aspira solo ad essere Presidente del Consiglio ed è disposto a… - La7tv : .@pbecchi sulle ipotesi per nuovo Governo: '#DiMaio aspira solo ad essere Presidente del Consiglio ed è disposto a… - petergomezblog : Mentana: “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi, fa un governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” - andreaturconi2 : RT @Renzoseccia: se grillini e salvini fanno un governo, il centrodestra si spaccherà e per PD sarà facile fare Opposizione, se il governo… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si stringe sulledi varo del. Per domani o mercoledì è attesa la mossa del Quirinale. Nei pronostici prende corpo la chance di un’incarico esplorativo a una figura istituzionale, il presidente della Camera, Fico (M5S), o la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, la quale ha già detto che “se Mattarella chiama difficile dire di no”. Il pre-incarico alla senatrice diporterebbe il baricentro dell’asse politico su FI dopo il rigetto del Movimento 5 Stelle di assecondare un patto con la Lega se non si “sgancia” da Berlusconi. Salvini non ha mai manifestato intenzione di rompere l’alleanza di centrodestra, la coalizione che ha raccolto il maggior numero di consensi il 4 marzo. Per alcuni anzi il successo della Lega, primo partito della coalizione, può favorire l’evoluzione in un blocco ‘Lega ...