Investito e ucciso lupo zoppo

Roma - ucciso cucciolo di lupo disabile nel parco Castel di Guido. Lipu : "Investito volontariamente" : Il cucciolo aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Non aveva l'uso delle gambe posteriori e le telecamere nascoste nel parco lo avevano ripreso spesso mentre arrancava seguendo il branco, accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai indietro

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma - : L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato ...

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma - : L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato ...

Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma : Investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile del branco di Roma L'animale, di un anno, non aveva l'uso delle zampe posteriori ed era accudito dal resto del branco. Secondo la Lipu, che gestisce l'oasi faunistica a Castel di Guido, l'animale potrebbe essere stato travolto volontariamente: nessun segno di frenata su luogo ...

Roma - ucciso il cucciolo di lupo disabile. La denuncia della Lipu : “Investito volontariamente” : È stato investito da un’auto e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel di Guido, il parco urbano di Roma dove da qualche tempo vive un branco di lupi. La notizia è stata diffusa su Facebook dalla Lipu, che a Castel di Guido gestisce un’oasi faunistica. “Nella mattinata di martedì 10 aprile ci è giunta la segnalazione del rinvenimento di un lupo senza vita all’interno dell’Azienda Castel di Guido – si legge sul profilo Facebook ...

Ciclista Investito e ucciso sulla Marina di Ragusa Donnalucata : Solo due settimane fa nelle vicinanze era morta la giovane comisana Carla Barone. La tragedia avvenuta intorno alle undici di stamattina

Tagliacozzo. Loris Di Rocco Investito e ucciso da un treno : Choc a Tagliacozzo (L’Aquila) dove Loris Di Rocco è stato investito e ucciso da un treno nei pressi del passaggio a

Investito e ucciso per gelosia : Investito e ucciso, probabilmente per gelosia. Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato Investito la scorsa notte a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto in via Fiuminale, ...

Investito e ucciso - forse atto voluto : ANSA, - SALERNO, 8 APR - Una ex guardia giurata è stata investita e uccisa la notte scorsa a Nocera Inferiore da un uomo a bordo di un'autovettura. Il corpo della vittima è stata ritrovato schiacciato ...

Stalker Investito e ucciso a Nocera dall'amico dell'ex compagna : Una storia complicata. Così la polizia ha commentato l'incidente stradale che la notte scorsa ha causato la morte di un uomo a Nocera Inferiore che è stato investito, forse...

Sfugge al controllo dei familiari - il piccolo Salvatore Investito e ucciso a 2 anni : Il piccolo sarebbe sfuggito per un attimo al controllo della nonna e dello zio ed è stato investito in pieno dal furgone di un venditore ambulante.Continua a leggere

Ragazzo Investito e ucciso da due auto pirata nel Napoletano : ACERRA - Attraversa la strada buia, investito da due auto. A rimetterci la vita sarebbe un giovane extracomunitario che poco prima delle 23 avrebbe tentato di attraversare la provinciale che da Acerra ...

Ucciso in bici a 18 anni. «Ho Investito un animale» : la pirata ?19enne smascherata dalla mamma : PIOMBINO DESE - E' morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per uno diciottenne: in bici è stato tamponato da un'auto pirata alla cui guida si...

Ucciso in bici. «Ho Investito un animale» : la pirata ?19enne smascherata dalla mamma : PIOMBINO DESE - E' morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per uno diciottenne: in bici è stato tamponato da un'auto pirata alla cui guida si...