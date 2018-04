Intramontabile hacker Fabrizio Brambilla | bufala di nuovo smascherata

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Torna alla ribalta l'o verità trasmessa su WhatsAppe Facebook? Non è la prima volta che ci occupiamo del personaggio, eppure una nuova catena è in circolazione in queste ore entro i confini italiani e non solo, seminando il solito panico incontrollato per il presunto attacco social pronto a coglierci impreparati dietro l'angolo. Con cognizione di causa, possiamo subito smentire la notizia e dunque placare gli animi di molti nostri lettori.Ci siamo occupati dellagià a fine 2017: come in quel caso, possiamo smentire con assoluta certezza ci sia un profilo Facebook a questo nome e allo stesso tempo pronto all'attacco che si riconosce rispetto agli altri per la presenza di una foto account con un cane. Non esiste alcun collegamento al sistema con lo scopo di rubare l'account del malcapitato di turno. Il messaggio in ...