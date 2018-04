Intesa Sanpaolo riceve offerta vincolante da Intrum per NPL

Intesa Sanpaolo : offerta vincolante da Intrum per Npl : Milano, 16 apr. , askanews, Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un'offerta 'vincolante' per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , Npl, . Lo ha comunicato la banca del gruppo ...

Intesa Sanpaolo : offerta vincolante da Intrum per Npl : Milano, 16 apr. , askanews, - Intesa Sanpaolo ha ricevuto da Intrum un'offerta "vincolante" per una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati , Npl, . Lo ha comunicato la banca del ...

Pensione - da oggi l'Ape volontaria : prime erogazioni da Intesa Sanpaolo Video : Da oggi è possibile fare domanda per l’Ape volontaria. E’ stata attivata sul sito dell'#Inps la procedura online per l’inoltro delle richieste che consentiranno di ottenere un prestito bancario, erogato da Intesa Sanpaolo [Video], unica banca al momento disponibile a finanziare l’operazione, che consentira' agli aventi diritto di avere un reddito ponte fino al momento della maturazione dei requisiti per la riscossione della Pensione Inps. Una ...

Intesa Sanpaolo conclude acquisizione di Morval Vonwiller : Teleborsa, - Fideuram " Intesa Sanpaolo Private Banking e gli azionisti di Morval Vonwiller Holding SA annunciano il closing dell'acquisizione del gruppo svizzero, compresa anche Banque Morval SA. Con ...

Prodotti e servizi - accordo triennale tra Poste e Intesa Sanpaolo : La Spezia - Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici Prodotti e servizi dei due Gruppi attraverso una serie di successivi accordi ...

Anima Holding sotto pressione dopo accordo Poste - Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Giornata "no" per il titolo Anima Holding a Piazza Affari , -3,87%, per via dell'accordo di distribuzione siglato tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo che potrebbe ridurre l'effetto dell'...

