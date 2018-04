Inter Spalletti nuovo modulo Candreva panchina

Inter Cagliari : tra le mura di casa è un'altra squadra - ma non ditelo a Spalletti : I rossoblu arriveranno senza Barella e Cigarini, due elementi molto importanti nell'economia di gioco di Lopez. Spalletti invece ritroverà Brozovic e probabilmente Candreva. Sarà una gara molto dura ...

Inter - Spalletti : 'Icardi non fa gol? E' un problema vostro' : 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove i ragazzi sono stati notevoli. Abbiamo pressato e creato, poi è chiaro che l'Inter è una squadra pericolosa negli spazi. Nella ripresa ci siamo più protetti, ...

Inter - Spalletti : 'Creato molto su un campo difficile' : BERGAMO - Secondo il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dice che 'non c'è nessun problema davanti. Abbiamo giocato in un campo difficile contro una grande squadra: fisicamente e negli scontri uno ...

Inter - Spalletti : "Meglio la ripresa. Icardi non segna? A volte deve anche aiutare..." : "Secondo me non c'è un problema in attacco - spiega Spalletti a Premium Sport -, per quello che si è visto stasera non direi. Queste sono gare in cui devi palleggiare, in cui devi giocare con la ...

Inter - delusione Spalletti : scelte da brividi - da Cancelo a Rafinha ed il gioco è inesistente : Inter-Atalanta 0-0, si è concluso il match della 32^ giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo serale in campo due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi che però non hanno dato grande spettacolo, deludente la squadra di Spalletti che non ha approfittato del derby tra Lazio e Roma, la squadra di Gasperini crede ancora all’Europa League. L’Inter poca cosa in attacco, si salvano Handanovic e Miranda ma sul banco ...

Atalanta-Inter 0-0 : Spalletti non vince più - la corsa Champions si complica : Finisce 0-0 tra Atalanta e Inter. Un punto che serve più all'Atalanta per restare nel gruppone di chi aspira all'Europa League piuttosto che all'Inter per spingere in chiave Champions. fiatone inter - ...

Atalanta-Inter alle 20.45 : sfida per l'Europa - Spalletti vuole i gol di Icardi : L'Inter per la Champions, l'Atalanta per l'Europa League: guai a perdere punti per strada, perché, a sette giornate dalla fine, ogni errore può contare tantissimo. Questa sera, alle 20.45, la sfida ...

Inter - senza Candreva Spalletti prepara una grande sorpresa Video : In casa #Inter la testa è completamente rivolta al match di campionato contro l'#Atalanta, che si giochera' questa sera a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, ha sottolineato l'importanza di questa partita visto che con una vittoria l'Inter si ritroverebbe al terzo posto in classifica a 62, visto che ...

Spalletti : “Var? Prima qualcuno non la voleva”/ “Inter - ora alza il muso : non possiamo sbagliare” : Spalletti: “Var? Prima qualcuno che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Inter forte e solida. Spalletti - ottimo lavoro» : BERGAMO - "È stata una buona settimana di lavoro adesso si riparte con altre tre partite importanti nel giro di pochi giorni. Dobbiamo giocare le prossime gare con fiducia e attenzione, da qui in ...

Inter - Spalletti lancia la volata Champions : "Tutto è nelle nostre mani" : Vigilia di campionato per l' Inter di Luciano Spalletti che domani sera, alle ore 20:45, giocherà contro l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. I nerazzurri di Milano sono ancora in corsa per ...

Serie A Inter - Spalletti : «Atalanta? Dobbiamo fare risultato» : MILANO - "Contro il Torino avremmo meritato un risultato diverso. Adesso siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l' Atalanta Dobbiamo ...

Inter - Spalletti : 'Tutto è in mano nostra. Su la faccia e giochiamo' : 'Col Torino avremmo meritato un risultato diverso. Ora siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l'Atalanta dobbiamo fare risultato e, ...