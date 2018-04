Inter | Candreva verso il recupero Ma troverà spazio?

Inter Spalletti nuovo modulo Candreva panchina : Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', con un Cancelo quasi insostituibile sulla fascia, l'azzurro rischia fortemente la panchina a meno che Spalletti non decida di affiancarlo a Rafinha e ...

Inter - senza Candreva Spalletti prepara una grande sorpresa Video : In casa #Inter la testa è completamente rivolta al match di campionato contro l'#Atalanta, che si giochera' questa sera a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e valido per l'anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, ha sottolineato l'importanza di questa partita visto che con una vittoria l'Inter si ritroverebbe al terzo posto in classifica a 62, visto che ...

Torino-Inter - asportata la milza allo steward colpito da Candreva : La giornata di Serie A ha visto in campo Torino ed Inter, successo da parte del club granata ma anche un episodio poco felice. Il protagonista suo malgrado è Antonio Candreva, colpevole inconsapevolmente di aver causato un’emorragia interna ad uno steward dello stadio ‘Grande Torino’ durante il match tra i granata e l’Inter. Al minuto numero 23 del primo tempo, l’esterno di Spalletti si incarica di battere una punizione, ma la palla si perde ...

Torino-Inter - una punizione di Candreva colpisce uno steward : milza asportata : Il ragazzo, posizionato sotto la curva Maratona e con le spalle rivolte al campo, non ha potuto evitare l'impatto con il pallone al 23' del match di domenica scorsa

Infortunio Candreva / Problema al collo del piede sinistro per il calciatore dell'Inter : Infortunio Candreva, Problema al collo del piede sinistro per l'esterno dell'Inter Luciano Spalletti. Contro il Torino entra in campo il brasiliano Rafinha arrivato a gennaio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:56:00 GMT)

Inter - Candreva : 'Resterei senza gol per andare in Champions League' : Antonio Candreva , esterno dell'Inter, è Intervenuto dopo il derby col Milan al microfono di SKy Sport: 'Resta il rammarico di non aver vinto perché abbiamo fatto una prestazione positiva. Siamo sempre stati solidi, non abbiamo mai preso imbarcate. C'è stato un momento d'appannamento in cui ...

LIVE Milan-Inter - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : Candreva impegna Donnarumma : Notizie sul tema Milan-Inter probabili formazioni: le ultime da San Siro Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Napoli, De Laurentiis disposto a fare follie per Suso: ...

Inter - si studia il rinnovo di Candreva : tra benefici e scadenze - il punto : L'Inter pensa al rinnovo di Antonio Candreva . L'esterno offensivo nerazzurro e della Nazionale è in scadenza nel 2020 e la società nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport , vuole prolungare l'accordo con l'ex Lazio per abbassare la quota di ammortamento e di conseguenza far 'sorridere' il bilancio. La firma, per sfruttare l'opportunità nell'esercizio in corso, ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

