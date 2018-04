“Insensibile | insensibile” | Orsato fischia rigore per la Spal | sfottò dei tifosi della

calcioweb.eu

: #FiorentinaSpal, #Orsato fischia un rigore per gli ospiti. Immediatamente la curva viola all'unisono intona: 'Insen… - zazzatweet : #FiorentinaSpal, #Orsato fischia un rigore per gli ospiti. Immediatamente la curva viola all'unisono intona: 'Insen… - chedisagio : A Firenze, durante Fiorentina -Spal, l'arbitro ha fischiato un rigore per gli ospiti. Al che, la curva viola all'un… - SaraMeini : Più sento il coro, più rido. In certi momenti i fiorentini non hanno rivali. Orsato fischia il rigore per la Spal… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Le dichiarazioni di Buffon al terminegara contro il Real Madrid hanno creato più di qualche polemica, il portiere bianconero furioso con l’arbitro dopo il penalty concesso ai blancos e che ha portato all’eliminazione in Champions League. In occasionegara tra Fiorentina eepisodio esilarante:al nono minuto di Fiorentina-concede unper gli ospiti, salvo poi negarlo dopo aver rivisto le immagini con il Var. Poi il coro da parteFiesole che ha intonato un“ diretto al direttore di gara, il video in poco tempo ha fatto il giro del web. L'articolo “Insensibile, insensibile”,per ladeiFiorentina a Buffon VIDEO sembra essere il primo su CalcioWeb.