Insensibile | i tifosi della Fiorentina sfottono l' arbitro e a Buffon

“Insensibile - Insensibile” - Orsato fischia rigore per la Spal : sfottò dei tifosi della Fiorentina a Buffon [VIDEO] : Le dichiarazioni di Buffon al termine della gara contro il Real Madrid hanno creato più di qualche polemica, il portiere bianconero furioso con l’arbitro dopo il penalty concesso ai blancos e che ha portato all’eliminazione in Champions League. In occasione della gara tra Fiorentina e Spal episodio esilarante: Orsato al nono minuto di Fiorentina-Spal concede un rigore per gli ospiti, salvo poi negarlo dopo aver rivisto le immagini ...