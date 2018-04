Iniesta-Barcellona | l' addio è vicino

Barcellona - Iniesta : 'Il mio futuro? Ho già deciso' : Le delusioni mi feriscono molto, ma assaporo tanto le vittorie quando arrivano , per cui se trionferemo in Liga e in Coppa del Re sarò l'uomo più felice al mondo". Liga 2017-18, tutti i video Guarda ...

Barcellona - Iniesta : 'Futuro? Ho già deciso' : Ognuno può intendere queste parole in una maniera o nell'altra', riferisce Sport . Su di lui il Tianjin Quanjian .

Calciomercato - Iniesta lascia il Barcellona : ecco la prossima destinazione : Arrivano conferme dalla Spagna sul futuro del centrocampista Andrés Iniesta, al termine della stagione addio con il Barcellona. Con la partita contro la Roma toccato il tetto delle 132 partite in Europa, superato il record di partecipazione ai quarti di finale di Champions con 22 presenze. Il Barcellona adesso attende notizie da parte del calciatore che dovrà prendere una decisione entro i prossimi giorni, Iniesta aveva firmato il contratto a ...

Iniesta vicino all'addio al Barcellona : ROMA, 13 APR - Dalla Spagna arrivano solo conferme sull'addio a fine stagione di Andrés Iniesta al Barcellona. Il fantasista, come scrive il Mundo deportivo, dopo l'eliminazione dei blaugrana dalla ...

Roma-Barcellona - Iniesta amaro : "Forse mia ultima gara in Champions" : Don Andrés, salutato dalla standing ovation di tutto l'Olimpico alla sua uscita dal campo, potrebbe lasciare il Barca a fine stagione. La Cina o l'America le destinazioni più probabili

Roma-Barcellona - Iniesta in lacrime : è addio alla Champions [FOTO] : Roma-Barcellona, la squadra di Di Francesco domina contro i blaugrana e vola in semifinale di Champions League. Don Andres Iniesta dice addio alla Champions League in lacrime. Un campione dentro e fuori dal campo. Quest’oggi il calciatore ha detto addio definitivamente alla competizione, finendo la gara contro la Roma in panchina, in lacrime, quasi impotente di fronte ai giallorossi. Saluta una dei più grandi centrocampisti della ...

Il Barcellona prova a trattenere Iniesta per un'altra stagione : Secondo Sport il Barcellona ha chiesto ad Andres Iniesta di restare un altro anno in Catalogna. Il centrocampista, accostato nelle ultime settimane al Tianjin Quanjian , deciderà entro il prossimo mese se ...

Champions League : Barcellona Chelsea - dubbio Iniesta : Leo Messi sì, Andres Iniesta forse. Ernesto Valverde, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea, sfoglia la margherita e si interroga sulla formazione da schierare ...

Ahia Barcellona - l’infortunio di Iniesta preoccupa Valverde : “Andres Iniesta ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Gli esami effettuati hanno confermato l’infortuno la cui evoluzione stabilirà la data del rientro del giocatore”. Il Barcellona dovrà fare a meno di Andres Iniesta per diverse gare, una pessima tegola per il club blaugrana che sarà impegnato nel rush finale in Liga e nella gara contro il Chelsea di Champions League. Il tecnico Valverde sa bene quale sia ...

Barcellona-Arthur - ci siamo. Per l' Iniesta brasiliano il Gremio incassa 40 mln : Arthur, 21 anni, in Brasile viene considerato l'erede di Iniesta. E a quanto pare anche in Catalogna. Il Barcellona infatti è ormai a un passo dall'assicurarsi il gioiellino del Gremio. Secondo "Marca"...