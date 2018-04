Infortunio per Batshuayi | Mondiale a forte rischio

DIRETTA/ Brindisi Capo d'Orlando (risultato live 35-34) streaming video e tv : Infortunio per Moore : DIRETTA Brindisi Capo d’Orlando streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A, 26^ giornata. Delicata sfida in terra pugliese(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - Infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Juventus-Sampdoria 1-0 LIVE : la sblocca Mandzukic - Infortunio per Pjanic [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse ...

Valentina Verdecchi piange per l'Infortunio in diretta/ Rischia il ritiro da Amici 17? : Valentina Verdecchi è una delle ballerine giunte al serale di Amici 17. La giovane mamma è stata duramente criticata da Alessandra Celentano durante la prima puntata del serale.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 01:05:00 GMT)

Alice Bellagamba : un Infortunio per l'ex ballerina di Amici Video : #Alice Bellagamba è sicuramente rimasta nei cuori dei telespettatori di Amici, in quanto proprio il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Lì Alice ballava, ma poi si è distinta anche come attrice. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una sala di #danza mentre si regge su delle stampelle. La Bellagamba ha subito un infortunio che non le ha permesso di recitare nel film Dance Movie New York Academy. Il ...

Alice Bellagamba : un Infortunio per l'ex ballerina di Amici : Alice Bellagamba è sicuramente rimasta nei cuori dei telespettatori di Amici, in quanto proprio il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Lì Alice ballava, ma poi si è distinta anche come attrice. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una sala di danza mentre si regge su delle stampelle. La Bellagamba ha subito un infortunio che non le ha permesso di recitare nel film Dance Movie New York Academy. Il contratto ...

Infortunio Lasagna - nuovo stop per l’attaccante : Udinese nei guai : Infortunio Lasagna – Non solo la sconfitta contro il Cagliari ma anche altra tegola per l’Infortunio di Lasagna, è un momento veramente negativo per la squadra di Oddo. Si è giocata la gara valida per il campionato di Serie A, bianconeri in vantaggio con Lasagna, poi la squadra di Diego Lopez ribalta tutto prima con Pavoletti e poi con Ceppitelli. Ansia anche per le condizioni di Lasagna, l’attaccante ha accusato un nuovo ...

Nuoto - sospiro di sollievo per Gabriele Detti : nulla di serio l’Infortunio alla spalla. Si torna a pensare a Glasgow anche se… : Carriera a rischio per Gabriele Detti? Decisamente no. Il toscano, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria), si è infatti sottoposto alle verifiche del caso dopo che nella prima giornata di gare agli Assoluti di Riccione era stato costretto ad abbandonare il contesto agonistico. Il livornese è stato visitato dall’equipe del dottor Giuseppe Porcellini a Forlì, conosciuto e stimato nel suo campo, che ha escluso ...

DIRETTA / Sporting Atletico Madrid (risultato live 1-0) streaming video e tv : Infortunio per Diego Costa : DIRETTA Sporting Atletico Madrid, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Portoghesi nel caos e alla ricerca del ribaltone in Europa League (quarti)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Francisco Porcella - Infortunio e ritiro da Ballando con le stelle?/Lussazione per lui nell'edizione sfortunata : Ballando con le Stelle 2018, infortunio per Francisco Porcella: a rischio la partecipazione al programma? Lussazione alla clavicola, un bambino gli ha tagliato la strada con lo snowboard(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Brutto Infortunio per il giovane attaccante della Fiorentina Simone Lo Faso : Brutto infortunio per il giovane attaccante della Fiorentina Simone Lo Faso: nel corso dell’allenamento odierno, spiega la nota ufficiale del club viola, il calciatore in uno scontro di gioco ha riportato in seguito ad un trauma distorsivo della caviglia sinistra la frattura spiroide del terzo distale del perone. Domani Lo Faso verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura. Stagione quindi ...

MotoGP - Dani Pedrosa si deve operare! Infortunio alla mano destra : Dani Pedrosa si è infortunato alla mano destra. Lo spagnolo, caduto a terra dopo un contatto con Johann Zarco durante il GP di Argentina, si è sottoposto a un controllo presso la clinica Quiron-Dexeus di Barcellona dove il dottor Xavier Mir ha consigliato un intervento chirurgico. Il pilota della Honda si sottoporrà all’operazione oggi pomeriggio e soltanto nelle prossime ore sapremo i tempi di recupero anche se il centauro spera di poter ...

Infortunio Romagnoli - che tegola per il Milan : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Romagnoli – “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa”. Questo il comunicato del Milan sull’Infortunio del difensore Romagnoli che quindi salterà le prossime partite, emergenza difesa per la gara contro il Napoli. L'articolo ...

Infortunio ROMAGNOLI / Risentimento muscolare alla coscia sinistra per il difensore del Milan - entra Musacchio : INFORTUNIO ROMAGNOLI, il difensore del Milan si è procurato un Risentimento muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Mateo Musacchio con Leonardo Bonucci che slitta a sinistra.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:59:00 GMT)