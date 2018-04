Infezioni respiratorie | oltre le linee guida

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Questo post è a cura di Giovanni Puglisi, Specialista in Malattie dell'Apparato. Prof. a contratto Università La Sapienza.Giova ricordare la complessità dei problemi legati alle: una bassa percentuale di diagnosi eziologiche (20-30% dei casi ricoverati), un'ampia variabilità degli aspetti clinici con forme di scarsa rilevanza fino a quelle dal decorso gravissimo e fulminante, uno scenario epidemiologico in continua trasformazione in relazione a categorie di pazienti non semplici da classificare e a patogeni sempre più agguerriti per l'estendersi dell'antibiotico-resistenza e l'affiorare di popolazioni batteriche un tempo prive di patogenicità, un'incalzante domanda di farmacoeconomia che impone un'attenta gestione dei farmaci a disposizione (per la verità nuovi antibiotici sono stati prodotti in questi ...