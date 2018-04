Incredibile | Buffon può continuare a giocare ma… non alla Juventus

Incredibile Buffon - la carriera del portiere può essere già finita! : La gara tra Real Madrid e Juventus potrebbe portare pesanti ripercussioni in casa bianconera soprattutto per quanto riguarda il fronte squalifiche. Il portiere Buffon è finito nel mirino dell’Uefa, pronta la squalifica in europa, ininfluente visto il ritiro dal calcio al termine della stagione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si potrebbe decidere anche per una squalifica a tempo, in questo caso il rischio è ...