In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly

(Di lunedì 16 aprile 2018) L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteoe Luigi Dirimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno alla loro presenza contigua e contemporanea dei due leader si era creata una attesa mediatica e forse anche un po' nei rispettivi partiti. Nemmeno un brindisi o uno scatto insieme,e Dihanno duellato ain una giornata al termine della quale, nel 'borsino' dei posizionamenti post voto in vista della formazione del governo, appaiono forse un po' più distanti tra loro. A dividerli le questioni note: la ...