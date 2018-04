In un poster il OnePlus 6 | al centro fotocamera | sistema ricarica | RAM e storage

optimaitalia

: In un poster il #OnePlus6: al centro fotocamera, sistema ricarica, RAM e storage - OptiMagazine : In un poster il #OnePlus6: al centro fotocamera, sistema ricarica, RAM e storage - 24h_Tecnologia : Per OnePlus 6 si parla di Coral Blue e di una Dash Charge V2 da record: Un poster che sta girando sul web mostrereb… - Everyeye : OnePlus 6: presentazione prevista il 5 Maggio? In rete un poster -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dovrebbe esodire nel breve il6, atteso per il prossimo 2 maggio. Ormai le voci si rincorrono di giorno in giorno circa il top di gamma della società gestita da Carl Pei e Pete Lau, fino a sfociare nel, presumibilmente promozionale, di cui stiamo per parlarvi.Per l'occasione, lo smartphone viene presentato nella colorazione 'Coral Blue', con allo slogan 'Total Immersion'. Tra le altre caratteristiche in cui si fa menzione nell'immagine, che abbiamo provveduto ad inserire in chiusura di articolo in una galleria fotografica dedicata, si fa riferimento alla doppiaiore, che monterebbe due sensori, rispettivamente da 20 e 16MP (una DUAL CAMERA in piena regola, per farvela breve).Si prosegue poi con un riferimento inequivocabile aldi'DASH CHARGE V2', che permetterebbe di garantire un'intera giornata di autonomia con appena 20 ...