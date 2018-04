In arrivo nuove sanzioni Usa contro Russia Colosso alluminio Rusal crolla oltre -22% a

Spotify : in arrivo nuove features per gli account Free : Spotify aggiungerà nuove funzioni alla versione Free Il gigante della musica in streaming potrebbe aver deciso di rendere più interessante la versione gratuita del suo servizio. In particolare, gli ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson in arrivo - il cantante aggiorna i fan : “Sono entusiasta per due nuove canzoni” : Il nuovo album di Louis Tomlinson è in arrivo a breve: il cantante rassicura i fan, che attendono con ansia e entusiasmo il primo disco da solista dell'ex One Direction. Dopo aver rilasciato alcuni singoli promozionali, l'album di Louis Tomlinson arriverà finalmente sul mercato discografico internazionale. Sino ad oggi, il cantante ha ringraziato ogni mese i fan che attendono il suo progetto in solitaria, dopo la pausa con gli One Direction. ...

Boban : 'In arrivo il cartellino giallo per gli allenatori. Nuove regole per contrastare le perdite di tempo' : "Quando si effettuano le sostituzioni " ha aggiunto ancora Boban a Sport Bild -, i giocatori che devono abbandonare il campo spesso lo fanno molto lentamente, simulando dei problemi prima di lasciare ...

Ecco le nuove Smart TV Sony XF70 e XF83 in arrivo in primavera : Dopo il recente lancio del Sony XF75, il produttore giapponese decide di ampliare la propria gamma di Smart TV presentando al pubblico due nuove serie denominate Sony XF70 e Sony XF83. Disponibili in vari formati, saranno disponibili sul mercato entro la primavera a prezzi che ancora non sono stati definiti per il nostro Paese. L'articolo Ecco le nuove Smart TV Sony XF70 e XF83 in arrivo in primavera proviene da TuttoAndroid.

Netflix : nuove serie tv e film in arrivo a marzo : Avete presente il detto «aprile dolce dormire»? Dimenticatelo, perché in questo mese grazie a Netflix non ci sarà tempo per cedere alle lusinghe di Morfeo. Sul fronte delle serie tv, per esempio, si partirà subito il 1° aprile con l’esordio di The Good Place con protagonisti Kristen Bell e Ted Danson: la prima è una giovane donna che muore e finisce per sbaglio nella parte buona dell’aldilà, lui la sua guida nella nuova dimensione. ...

Sea of Thieves : Manutenzioni ai Server e Nuove Patch in arrivo : Da qualche giorno Sea of Thieves è finalmente e ufficialmente disponibile su PC Windows 10 e Xbox One e come ogni nuovo gioco incentrato sul multiplayer, è soggetto a problemi di connessione e disconnessione. Sea of Thieves: Via alle manutenzione straordinarie In questi giorni vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nelle improvvise disconnessioni dai Server di gioco, tentativi di connessione non andati a buon fine ...

Allerta meteo Abruzzo : in arrivo possibili nuove nevicate : Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedi’ 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull’Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile che comunica ...

Amazon Prime - aumento di 36 euro per l’abbonamento annuale/ Due nuove serie tv in arrivo : Amazon Prime, scatta l’aumento: 36 euro per l’abbonamento annuale, arriva anche il mensile. E’ quasi raddoppiato il prezzo dell’abbonamento annuale del servizio di Amazon(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:06:00 GMT)

WhatsApp : in arrivo due nuove funzioni - eccole Video : #WhatsApp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che ...

Vodafone in arrivo rimodulazioni e gestione del credito non sufficiente per nuove offerte : A breve Vodafone proporrà ai clienti delle nuove rimodulazioni 2018 che riguardano i contratti di telefonia fissa (fibra-ADSL), mobile e una gestione del credito non sufficiente per le nuove offerte sottoscritte.I clienti dello storico operatore rosso Vodafone nelle prossime settimane, noteranno cambiamenti importanti nei loro contratti telefonici, e in peggio.Nuova gestione rinnovo Vodafone 2018 con attivazione di una nuova offerta con credito ...

WhatsApp : in arrivo due nuove funzioni - eccole : WhatsApp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che ...

Assurdo bug in Fortnite rimpicciolisce personaggi - nuove skin in arrivo : Nuovo giorno, nuovo bug per Fortnite: questa volta arriva dalla nuova skin dedicata alla festa di San Patrizio. Per festeggiare Epic Games ha rilasciato una skin particolare: purtroppo pare sia affetta da un raro bug particolarmente divertente ma purtroppo che si dimostra ingiusto verso una parte di ...

Aggiornamento Dragon Ball FighterZ in arrivo il 16 marzo - nuove feature in vista : Bandai Namco ha svelato i contenuti in arrivo nel nuovo Aggiornamento di Dragon Ball FighterZ: l'update è previsto per il 16 marzo e introdurrà diverse novità per i giocatori del picchiaduro targato Arc System Works. Vediamo insieme tutti i nuovi contenuti che stanno per popolare la lobby del nuovo gioco ispirato alle gesta dei Super Saiyan disegnati da Akira Toriyama. Partiamo dalle migliorie ad alcune modalità di gioco in Dragon Ball ...

Concorso Infermieri 2018 : nuove assunzioni in arrivo - ecco come candidarsi Video : Ottime notizie per gli Infermieri o aspiranti tali. Nuovi posti di lavoro disponibili per gli operatori sanitari nel nord Italia, in particolare nella regione Lombardia. Infatti, nella suddetta regione, è stato bandito un nuovo Concorso indetto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 'Fatebenefratelli Sacco'. Tale ente ha reso disponibili ben 5 postazioni di lavoro per le seguenti figure: Collaboratori Professionali Sanitari, Infermieri ...