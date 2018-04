Impact Winter - recensione

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) Prima che il filone dei Battle Royal arrivasse come uno tsunami a inondare il mercato dei videogiochi, abbiamo vissuto anni in cui erano i Survival e il crafting a farla da padrone. Molti erano quelli in prima persona, che ci lanciavano in panorami sperduti e desolati dove dar via alla nostra avventura privi di tutto o quasi, con l'obiettivo di resistere più a lungo con ciò che ci capitava sotto tiro. In, ultima fatica dei ragazzi di Mojo Bones, che le ossa se le sono fatte su mobile, lo scenario è piuttosto simile. Nei panni, o per meglio dire negli stracci di Jacob Salomon, ci ritroveremo in un rifugio canadese sommerso dalla neve e congelato dal freddo polare. Non si tratta però del tipico clima dell'estremo nord americano: l'impatto del titolo fa riferimento a quello di un asteroide, che nella collisione con la Terra ha avvolto il mondo sotto una coltre glaciale e ...