Il vintage non è mai stato così attuale

(Di lunedì 16 aprile 2018) Duecento rari, anzi rarissimi pezziche hanno fatto la storia della moda per una vendita online esclusiva e imperdibile. Nasce dalla collaborazione tra la piattaforma di e-commerce di lusso Vestiaire Collective e il collettivo specializzato in modae subculture Byronesque la capsule collection di pezzi d’archivio No Ticket No Coat, che raccoglie preziosi capi e accessori – selezionati da Byronesque – databili dall’epoca del punk alla metà degli anni Duemila, lanciata a Parigi con un party molto underground, e disponibile proprio sul sito dell’e-store deluxe a partire da martedì 17 aprile. LE IMMAGINI DEL PARTY: Sfoglia gallery Scenario del party con il quale si è tagliato il nastro virtuale della vendita online, lo storico nightclub La Java, dove si sono esibiti l’icona del punk Pam Hogg e, a seguire, ...